Verstappen'in Red Bull ile Sözleşmesi Uzatıldı - Son Dakika
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Verstappen'in Red Bull ile Sözleşmesi Uzatıldı

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Max Verstappen, Red Bull ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Ayrılma söylentileri son buldu.

Red Bull, Max Verstappen'in 2030 yılına kadar takımda kalacağını resmen açıkladı. Hollandalı pilotun yeni sözleşmesi, daha önce 2028'de sona ermesi planlanan anlaşmasına iki yıl daha ekliyor.

Söylentilere göre Verstappen, Formula 1'in yeni düzenlemelerine karşıydı ve yakın arkadaşı yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'in 2028'de McLaren'a geçecek olması nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak bugün yapılan duyuru bu söylentileri boşa çıkardı.

Verstappen, imza töreninde "Takım benim için ikinci bir aile gibi. Birlikte dört Dünya Şampiyonluğu kazandık ve bu yolculuğu sürdürmek gerçekten özel" dedi. Hollandalı pilot, Red Bull ile tekrar zirveye dönmek için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Verstappen'in Red Bull ile Sözleşmesi Uzatıldı - Son Dakika

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