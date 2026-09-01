VinFast, Hindistan'da 3 modelin üretimini askıya aldı: 10 bin araç satan şirketin 2 milyar dolarlık yatırımı risk altında

Reuters'ın incelediği bir şirket notuna ve iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Vietnamlı otomobil üreticisi VinFast, Hindistan'da üç elektrikli araç üretme planlarını askıya aldı ve tedarikçilere bu projelerdeki çalışmaları durdurma talimatı verdi. Şirket, maliyetleri yeniden değerlendiriyor. Bu karar, VinFast'ın önemli büyüme pazarına girişinden yaklaşık bir yıl sonra geldi.

Üretici, tedarikçilerden VF3 adlı iki kapılı SUV, VF6 ve VF7 SUV modelleri için 'tüm faaliyetleri durdurmalarını' istedi. VF3'ün pazardaki en rekabetçi model olması bekleniyordu. VF6 ve VF7 ise şu anda Vietnam'dan kit olarak ithal edilip ülkede monte ediliyor.

Bu askıya alma, VinFast için bir başka aksilik anlamına geliyor. Şirket, ABD ve Avrupa'da pazar payı kazanmakta zorlanınca büyüme için Hindistan'a yönelmişti. VinFast geçen yıl Hindistan'ın güneyinde Vietnam dışındaki ilk fabrikasını açmış ve Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya hizmet verecek bölgesel bir üretim üssü kurmak için 2 milyar dolar yatırım sözü vermişti.

Şirket, üç model için yerel üretim planlarını askıya alıp almadığına doğrudan yanıt vermedi. Hindistan'da satışta olan VF6 ve VF7 modelleri için planlarını değiştirmediğini veya askıya almadığını ve bu modelleri fabrikasında monte etmeye devam edeceğini belirtti. VinFast yetkilisi, 'Hindistan, VinFast'ın uzun vadeli iş ve üretim stratejisinde önemli bir pazar' dedi ve pazar araştırması ve tüketici geri bildirimlerine dayanarak ürünlerde 'uygun ayarlamalar' yaptıklarını ekledi.

VinFast'ın dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarına girmekte zorlanması, Volkswagen ve Nissan gibi küresel oyuncuların karşılaştığı zorlukları hatırlatıyor. Bu şirketler, Suzuki ve Hyundai'nin elde ettiği ölçeği yakalayamamıştı. Temmuz ayında tedarikçilere gönderilen bir notta VinFast, VF3, VF6 ve VF7 ile ilgili tüm geliştirme çalışmalarını 'geçici olarak' durdurma kararı aldığını söyledi. Yerel olarak parça geliştirmek ve tedarik etmek, pahalı ithalatı önleyerek araçları daha rekabetçi fiyatlandırmayı sağlayacaktı. Notta ayrıca tedarikçilerden, bugüne kadar yapılan toplam yatırımın dökümünü talep etti.

Kaynaklardan biri, VinFast'ın bu üç araç için Hindistan'da parça geliştirme maliyetlerini planlanan düzeyde karşılayamadığını ve bu yüzden çalışmayı durdurduğunu söyledi. Vingroup tarafından desteklenen VinFast, Eylül 2025'te Hindistan'da VF6 ve VF7 elektrikli SUV'leriyle satışa başladı. Fabrikanın yıllık kapasitesi başlangıçta 50 bin araç, ileride 150 bin araç olacak şekilde ölçeklenebilir. Şirket şu ana kadar Hindistan'da bağlı kuruluşu Green SM dahil yaklaşık 10 bin araç sattı. VinFast, açıklamasında Hindistan'a özel modeller geliştirmeyi planladığını, sadece mevcut küresel modelleri getirmek yerine bunu yapacağını söyledi.