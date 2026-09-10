VinFast, Hindistan için 12.000 dolar altı iki yeni elektrikli araç geliştiriyor - Son Dakika
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VinFast, Hindistan için 12.000 dolar altı iki yeni elektrikli araç geliştiriyor

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Reuters'a konuşan kaynaklara göre VinFast, Hindistan'da bazı küresel modellerinin üretimini askıya almasından haftalar sonra bu pazar için VF X ve VF Y kod adlı iki yeni elektrikli araç geliştirmeyi planlıyor. Şirket, VF X'i 12.000 doların altında bir giriş modeli olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Reuters'a konuşan beş kaynağa göre Vietnamlı otomobil üreticisi VinFast, Hindistan pazarı için iki yeni elektrikli araç geliştirmeyi planlıyor. Bu karar, şirketin bazı küresel modellerini Hindistan'da üretme planlarını askıya almasından sadece haftalar sonra alınan stratejik bir yön değişikliği anlamına geliyor. Habere göre bu adım, VinFast'ın mevcut araçlarını Hindistan için uyarlama yönündeki önceki girişiminden ayrılıyor. ABD ve Avrupa'da ölçek yakalamakta zorlanan ve zarar eden üretici, Hindistan'ı bir büyüme fırsatı olarak görüyor.

VinFast, geçen yıl Vietnam dışındaki ilk fabrikasını açtığı Hindistan'a 2 milyar dolar yatırım sözü verdi. Şirket, buradaki operasyonu Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya hizmet edecek bölgesel bir üretim üssüne dönüştürmek istiyor. Kaynaklara göre VinFast, dahili olarak VF X ve VF Y kod adları verilen iki yeni model için Hindistan'daki tedarikçilerle ilk görüşmelere başladı; ancak müzakereler erken aşamada. Görüşmeler özel olduğu için adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, araçlara ilişkin planların hala değerlendirildiğini ve değişebileceğini belirtti. VinFast sözcüsü yorum yapmayı reddederek yeni ürünlere ilişkin bilgilerin uygun zamanda duyurulacağını söyledi.

Strateji değişikliğinde yüksek maliyetler etkili oldu. Reuters'ın geçen hafta bildirdiğine göre VinFast, maliyetleri hedeflediği satış fiyatlarına indiremeyeceğini belirleyince temmuzda mevcut global modelleri VF 3, VF 6 ve VF 7'nin Hindistan'da üretilmesi planlarını askıya almıştı. Şirket Hindistan'da hala VF 6 ve VF 7 satıyor; bu araçlar Vietnam'dan kit halinde ithal edilip Hindistan'daki fabrikasında monte ediliyor. VinFast iki modelin montajına devam etmeyi planlıyor. Ağustos'ta VinFast yöneticileri Vietnam'dan gelerek dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarına yönelik planları görüşmek üzere yaklaşık 200 Hint tedarikçiyle bir araya geldi.

Kaynaklardan birine göre şirket, fiyat ve maliyetleri geliştirme sürecinin başında netleştirmek ve aynı sorunları tekrar yaşamamak için Hint tedarikçileri baştan sürece dahil etmeyi seçti. VinFast, mevcut VF 6 crossover SUV'den daha küçük, ancak iki kapılı SUV modeli VF 3'ten biraz daha büyük, yerel tüketicilerin geniş araç tercihine uygun, kompakt ve uygun fiyatlı bir model yaratmak istiyor. Kaynağa göre tasarım hala geliştiriliyor; araç boyutu ile maliyet arasında denge kurmak zorluklardan biri.

Kaynaklara göre VinFast, VF X'i Hindistan için giriş seviyesi bir model olarak hedefliyor ve fiyatını 12.000 doların altına çekmek istiyor. Bu, şirketin Vietnam'da VF 3 için aldığı fiyata yaklaşık denk. Hindistan'da aynı VF 3'ün yerel üretimi ise askıya alınan planlar arasındaydı. Hindistan'da satılan VF 6'nın temel modeli yaklaşık 19.000 dolar, VF 7 ise 24.250 dolardan başlıyor.

VinFast Hindistan'a büyük bahis oynuyor. 12.000 doların altında bir araç, Hintli üretici Tata Motors'un hakim olduğu en büyük elektrikli araç segmentlerinden birine girmek anlamına geliyor; ancak bu segment aynı zamanda en zorlu pazar. Hindistan'da elektrikli araç satışları, benzin fiyatlarının artmasıyla İran savaşından bu yana yükselişte. Elektrikli modeller toplam otomobil satışlarının yüzde 7'sinden fazlasını oluşturuyor ve hükümet bunu 2030'a kadar yüzde 30'a çıkarmak istiyor.

Şirketin yerel planlarını bilen altıncı bir kaynağa göre VinFast, her şeyi sıfırdan yapmak yerine ülkedeki tedarikçilerde halihazırda bulunan bileşen ve araçlarla Hindistan için yeni bir ürün geliştirmek istiyor. Vietnam'ın en büyük konglomerası Vingroup tarafından desteklenen VinFast, Hindistan'da Eylül 2025'te araç satmaya başladı ve şu ana kadar yaklaşık 10.000 araç sattı. Şirketin Hindistan'da gayrimenkul, eğitim ve sağlık gibi alanları da kapsayan daha geniş hedefleri var. Montaj fabrikasının başlangıç üretim kapasitesi yılda 50.000 araç ve 150.000'e kadar artırılabilir. VinFast, fabrikanın ikinci faz genişlemesi için yatırım onayı aldığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil VinFast, Hindistan için 12.000 dolar altı iki yeni elektrikli araç geliştiriyor - Son Dakika

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