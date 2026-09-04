Volkswagen 2030'a dek 100 bin kişiyi işten çıkaracak, ek 50 bin onaylandı - Son Dakika
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Volkswagen 2030'a dek 100 bin kişiyi işten çıkaracak, ek 50 bin onaylandı

Volkswagen 2030\'a dek 100 bin kişiyi işten çıkaracak, ek 50 bin onaylandı
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Volkswagen yönetim kurulu, dönüşüm programı kapsamında ek 50 bin kişilik işten çıkarma planını onayladı. Böylece 2030'a kadar azaltılacak toplam pozisyon sayısı 100 bine ulaştı.

Volkswagen yönetim kurulu, şirketin kapsamlı dönüşüm programı kapsamında ek 50 bin kişilik işten çıkarma planını onayladı. Bu kararla birlikte Volkswagen'in 2030 yılına kadar azaltmayı planladığı toplam pozisyon sayısı 100 bine ulaştı. Audi, Porsche, Skoda ve VW markalarını bünyesinde barındıran grup, Mart ayında bu on yılın sonuna kadar 50 bin kişilik işten çıkarma yapılacağını açıklamıştı.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu adımın şirketin geleceği için "güçlü bir sinyal" olduğunu ve "tüm çalışanlara karşı sorumluluk üstlendiklerini" söyledi. Temmuz ayında ek kesintilerin değerlendirildiğini belirten Blume, düşen satışlar ve özellikle Çinli markalardan gelen sert rekabet nedeniyle şirketin karında düşüş yaşandığını ifade etti. Şirket, maliyetleri düşürmek için "en çekici araçlara" öncelik vereceğini ve her modelden daha fazla üretim yapılacağını duyurdu.

Volkswagen, değişen talep ve teknolojik dönüşüm karşısında rekabet gücünü korumak için yaklaşık 50 bin pozisyonda (yönetim dahil) küresel iş gücü ayarlamasının gerekli olduğunu açıkladı. Bu yeniden yapılanma, şirketin yaklaşık doksan yıllık tarihindeki en büyük yeniden yapılanma olarak nitelendiriliyor. IG Metall Sendikası Başkanı ve VW Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christianne Benner, otomobil üreticisinin "kriz durumu" için iyi çözümler bulmak üzere çok mücadele ettiğini söyledi. 2025 itibarıyla Volkswagen, dünya genelinde 660 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen 2030'a dek 100 bin kişiyi işten çıkaracak, ek 50 bin onaylandı - Son Dakika

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