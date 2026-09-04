Volkswagen 50 bin işi kaldırıp araç modellerinin yarısını kesmeyi planlıyor - Son Dakika
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Volkswagen 50 bin işi kaldırıp araç modellerinin yarısını kesmeyi planlıyor

Volkswagen 50 bin işi kaldırıp araç modellerinin yarısını kesmeyi planlıyor
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Volkswagen Group, artan Çin rekabeti ve ABD tarifelerinin maliyeti nedeniyle 50 bin işi ortadan kaldırmayı ve araç tekliflerinin yarısını kesmeyi planladığını açıkladı. Alman fabrikalarındaki fazla kapasite 500 bin araç olarak tespit edilirken, şirket model karmaşıklığını yüzde 75 azaltacak ve alıcılar daha az seçenekle karşılaşacak.

Volkswagen Group Perşembe günü geç saatlerde 50.000 işi ortadan kaldırmayı ve araç tekliflerinin yarısını kesmeyi planladığını açıkladı. Alman otomobil üreticisi, Avrupa'da artan Çin rekabeti ve ABD pazarına yapılan sevkiyatlardaki tarife maliyetleri nedeniyle zorluklarla karşı karşıya.

Şirket, Alman fabrikalarının yılda yaklaşık 500.000 araçlık fazla kapasiteye sahip olduğunu tespit ettiğini ancak belirli işten çıkarma veya fabrika kapanışlarını duyurmadığını söyledi. VW, Volkswagen'in yanı sıra Audi, Porsche ve Lamborghini gibi markaları da satıyor. Otomobil üreticisi yıllardır personel azaltıyor ve sendikalarla mücadele ediyor; Almanya'daki istihdamı 2023'teki 275.000'den 30 Haziran 2026 itibarıyla 254.000'e düştü.

Volkswagen alıcıları daha az model seçeneğine sahip olacak ve araçların karmaşıklığı %75 azaltılacak. Şirket açıklamasında, öncelikli modellerin tasarım ve teknolojide üstün olmayı hedeflediği ve daha az varyantla daha yüksek hacim, düşük maliyet ve güçlü ölçek ekonomileri sağlanacağı belirtildi. Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, uluslararası rekabet karşısında Volkswagen ve Alman otomotiv endüstrisinin zorluklarının büyük olduğunu ve rekabetçi bir çerçeve ile ticaret politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ayrıca şirket, ABD'nin ithalat tarifelerinden kaynaklanan önemli maliyetlerle karşı karşıya. Tarifeler bu yıl şirkete yaklaşık 4,7 milyar ila 5,8 milyar dolara mal olabilir. VW, ABD'de 200.000 araç üretirken Avrupa'dan 240.000 aracı %15, Meksika'dan 287.000 aracı %27,5 gümrük vergisiyle ithal ediyor. Diğer üreticiler gibi VW da elektrikli araçlara yönelmişti; ancak Trump yönetiminin EV desteğini kesmesi nedeniyle ID.4 üretimi Nisan ayında durduruldu. Avrupa'da ise Çinli üreticilerin elektrikli modellerinin satışları VW'nin EV planlarını zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen 50 bin işi kaldırıp araç modellerinin yarısını kesmeyi planlıyor - Son Dakika

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