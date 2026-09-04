Volkswagen denetim kurulu yeniden yapılandırmayı onayladı

Çarşamba öğleden sonra Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde üç büyük güç sahibi, krizle boğuşan otomobil üreticisini uçurumun eşiğinden döndürmek için zorlu bir anlaşma arayışına girdi. CEO Oliver Blume, 100.000 işçiyi etkileyebilecek tarihi işten çıkarma planlarını uygulamaya koymak isterken, Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch ve Aşağı Saksonya eyalet başbakanı Olaf Lies ile kritik görüşmeler yaptı. Üçlü, işçi temsilcileriyle birlikte, denetim kurulunun yönetim kuruluna karşı çıkması halinde uzun ve yıkıcı hukuki mücadelelere yol açabilecek olağanüstü genel kurul tehdidini önlemek istiyordu. Uzlaşma sonucunda denetim kurulu, grubun 89 yıllık tarihindeki en büyük yeniden yapılandırma anlaşmasına imza attı ve büyük paydaşlar arasında çatışmayı önledi.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan ve 650.000'den fazla işçi çalıştıran Volkswagen, Çin'deki rakiplerinin baskısı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle kar marjlarının düşmesiyle mücadele ediyor. Hayatta kalmak için maliyetleri düşürmesi ve daha verimli olması gerekiyor. Aşağı Saksonya ve sendikaların işten çıkarmalara ve dört Alman fabrikasının kapatılması tehdidine şiddetle karşı çıkması nedeniyle anlaşma olasılığı uzak görünüyordu. Yatırımcılar Volkswagen'in "düzeltilemez" olduğundan ve tehlikeli, maliyetli bir kilitlenmeye sürüklendiğinden korkuyordu.

Çarşamba görüşmeleri hakkında bilgi sahibi dört kaynak, Volkswagen yönetim kurulunun bir gün önce, denetim kurulunu bypass ederek işten çıkarmaları onaylayabilecek ve bazı bölümleri ayırarak diğer güç gruplarını zayıflatabilecek acil genel kurul toplama konusunda ciddi olduğu konusunda birleştiğini söyledi. Yönetim kurulu, sendikaların ve Aşağı Saksonya'nın çoğunluğu oluşturduğu denetim kurulunun planlarına karşı çıkması halinde bu aşırı önleme başvuracağını açıkça belirtti. Kaynakların "nükleer seçenek" diye adlandırdığı bu tehdit Çarşamba günü uzlaşmanın yolunu açtı; zira anlaşma sağlanamaması durumunda sonucun işten çıkarmalardan bile daha kötü olabileceği, hukuki mücadelelerin yıllarca süreceği ve Volkswagen'e daha fazla zarar vereceği görüşü güçlendi. Kaynaklardan biri, "Bir çözüm olmasaydı hasar hayal edilemezdi" dedi.

Salı günü Hannover'de yapılan ilk üst düzey paydaş toplantısı da Çarşamba için zemini hazırladı. Blume, Lies ve Volkswagen'in eski mali işler müdürü ve en büyük hissedarı Porsche SE'nin CEO'su Poetsch, hızlı hareket etmeleri gerektiğini bilerek anlaşmanın ana hatlarını çizmeye başladı. Onlara, Volkswagen iş konseyi başkanı Daniela Cavallo ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall'in başkanı ve grubun başkan yardımcısı Christiane Benner de katıldı. Kaynaklara göre anlaşma, otomobil üreticisinin işten çıkarmalar için onay almasını sağlarken binek araç ve bileşen bölümleri için ayrı tüzel kişilikler kurma planlarının ertelenmesini öngörüyordu. Aşağı Saksonya, bu senaryoda gücünün azalacağını bilmesine rağmen anlaşmayı kabul etti; ardından işçi temsilcileri de ortak bir çizgi oluşturmak için görüşmelere dahil edildi.

Bu kolay olmadı. IG Metall birkaç gün önce her türlü işten çıkarmaya "tüm gücüyle" karşı koyacağını açıklamıştı. Aşağı Saksonya da 50.000 işlik işten çıkarma planına karşı çıkmıştı. CEO Blume Temmuz'da benzer bir oylamada kaybetmişti. Ancak Perşembe sabahı uzlaşma sağlandı. Şirket, planlanan denetim kurulu toplantısını bir gün öne çekerek yatırımcıları şaşırttı ve yeniden yapılandırma planı oybirliğiyle kabul edildi. Beş yıl önceki değerinin dörtte birine gerileyen hisseler bu haberle yükseldi. Volkswagen'in denetim kurulu, iş konseyi ve Aşağı Saksonya sözcüleri yorum yapmadı.

Blume, Avrupa'da Stellantis gibi rakiplere kıyasla fazla üretim kapasitesi bulunan dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisini dönüştürmek için işten çıkarmalardan başka çare olmadığını savunuyor. Fransa'nın Renault gibi köklü üreticiler yeniden yapılanmayı tamamlarken, Japonya'nın Nissan'ı fabrika satışları ve gelecek modellerin ertelenmesiyle sancılı bir süreçten geçiyor. Volkswagen'in Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover'deki dört fabrikası için çözüm belirsizliğini koruyor; üretimin önümüzdeki on yılda kademeli olarak durdurulmasıyla birlikte, bu tesislerin yeni sektörlere kaydırılması veya satışı gündeme gelebilir. Ancak kurul onayı tek başına sorunları çözmüyor: İşten çıkarmalar sendikalarla müzakere gerektiriyor ve bu da Almanya genelinde VW fabrikalarında greve yol açabilir. Çin'den gelen rekabet ve gümrük vergileri de ortada. Kaynaklardan biri, "Belirsizlik sürecek; yönetim kurulu somut planları hızla sunmadığı sürece de ortadan kalkmayacak" dedi.