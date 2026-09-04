Volkswagen gelecek planını onayladı, 50 bin kişilik işgücü azaltılacak - Son Dakika
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Volkswagen gelecek planını onayladı, 50 bin kişilik işgücü azaltılacak

Volkswagen gelecek planını onayladı, 50 bin kişilik işgücü azaltılacak
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Volkswagen'in denetleme kurulu, satışlardaki ve karlardaki düşüşle mücadele için hazırlanan Gelecek Planı 2030'u oybirliğiyle onayladı. Şirket, 2035'e kadar model portföyünü yarıya indirecek ve yönetim dahil 50 bin kişilik işgücü azaltımına gidecek.

Volkswagen'in denetleme kurulu, satışlardaki ve karlardaki düşüşle mücadele etmek üzere hazırlanan Gelecek Planı 2030'u oybirliğiyle onayladı. Plana göre, otomobil üreticisi 2035 yılına kadar model portföyünü yarıya indirecek ve ürün çeşitliliğini yaklaşık %75 azaltacak. Ayrıca yönetim kademeleri dahil 50.000 kişilik işgücü azaltımına gidilecek.

Şirket, yoğunlaşan küresel rekabet ve değişen talep nedeniyle işgücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı. Volkswagen'in Avrupa'daki üretim kapasitesi, talebi 500.000 birimden fazla aşıyor. Çinli üreticilerin pazar paylarını artırması, ABD tarifeleri ve elektrikli araç geçişindeki zorluklar planın gerekçeleri arasında.

Daha küçük bir portföy ile Volkswagen, model başına daha yüksek hacim ve daha düşük maliyet hedefliyor. Yeni üretim yapılarını Avrupa tesislerinde Haziran 2027'ye kadar devreye almayı planlıyor. Kuzey Amerika'da en karlı segmentlere odalanacak, Çin'de ise büyüme beklentilerine uyum sağlayacak. Şirket, 2030'da yılda 9 milyon araç satışı ve %9 işletme marjı öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen gelecek planını onayladı, 50 bin kişilik işgücü azaltılacak - Son Dakika

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