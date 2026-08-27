Volkswagen ID. Polo GTI Hız Eleştirisi - Son Dakika
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Volkswagen ID. Polo GTI Hız Eleştirisi

Volkswagen ID. Polo GTI Hız Eleştirisi
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Yeni ID. Polo GTI'nın 175 km/s hız sınırı, otomobil tutkunlarının tepkisini topladı.

Volkswagen'in merakla beklenen yeni elektrikli ID. Polo GTI modeli, performans verileri ve özellikle hız sınırı nedeniyle otomobil dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar ve otomobil tutkunları, aracın 175 km/s ile sınırlandırılan azami hızının GTI kimliğiyle örtüşmediğini belirterek markaya yönelik eleştirilerini dile getiriyor.

Alman müşteriler, performans odaklı bir model olarak tanıtılan aracın hız limitinin yetersiz olduğunu savunuyor. Bu durum, markanın GTI mirası ile elektrikli dönüşüm süreci arasındaki dengeyi yeniden sorgulatıyor. Volkswagen'in 1976'da piyasaya sürdüğü ilk Golf GTI, 110 beygir gücüyle 182 km/s hıza ulaşırken, yeni ID. Polo GTI 226 beygir gücüne rağmen 175 km/s'de kalıyor.

Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, eleştirilerin özellikle bu hız limitine odaklandığını ve şirketin sınırı yükseltme olasılığını değerlendirdiğini doğruladı. Ancak hız limitini artırmak, batarya, motor ve redüksiyon dişlisi üzerindeki yük nedeniyle mühendislik açısından zorluklar barındırıyor.

ID. Polo GTI, rakibi Peugeot e-208 GTI'ın da gerisinde kalıyor. Peugeot 5.5 saniyede 0-100 km/s hızlanırken, ID. Polo GTI 6.8 saniyede tamamlıyor. Ayrıca Peugeot'un 180 km/s maksimum hızı da daha yüksek. Uzmanlara göre Volkswagen, 175 km/s sınırını 185 km/s'ye çekerek tartışmaları sonlandırabilir. Ön satışları sonbaharda başlayacak aracın 33.000 euro'nun altında fiyatla satılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Polo, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen ID. Polo GTI Hız Eleştirisi - Son Dakika

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