Volkswagen'in Almanya'daki 4 Fabrikasında Üretimi Aşamalı Olarak Sona Erdirme Planı
Volkswagen yönetimi, Almanya'daki Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarında otomobil üretimini aşamalı olarak sona erdirmeyi planlıyor. Bu plan, WirtschaftsWoche'nin ulaştığı denetim kurulu belgesinde yer aldığı belirtiliyor.
Volkswagen yönetimi, Almanya'daki Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarında otomobil üretimini aşamalı olarak sona erdirmeyi planlıyor.
Bu plan, WirtschaftsWoche'nin ulaştığı denetim kurulu belgesinde yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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