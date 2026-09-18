Volkswagen, maliyet ve Çin rekabeti nedeniyle Seat\'ın yeni model yatırımlarını durdurdu

Volkswagen, maliyet ve Çin rekabeti nedeniyle Seat'ın yeni model yatırımlarını durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küresel otomotiv pazarında maliyetlerin yükselmesi ve Çinli üreticilerin rekabet gücünü artırması, Volkswagen bünyesindeki Seat'ın geleceğini yeniden gündeme getirdi. İspanyol markasına yönelik yeni model yatırımları durdurulurken mevcut ürün gamının zamanla sona erdirilmesi planlanıyor.
Küresel otomotiv pazarında maliyetlerin yükselmesi ve Çinli üreticilerin rekabet gücünü artırması, Volkswagen bünyesindeki Seat'ın geleceğini yeniden gündeme getirdi.
İspanyol markasına yönelik yeni model yatırımlarının durdurulması ve mevcut ürün gamının zamanla sona erdirilmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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