Volkswagen Mission Efficiency, ID. Polo ile ortak parça kullanıyor
Volkswagen'in MEB+ platformlu Mission Efficiency prototipi, ID. Polo modeliyle birçok teknik parçayı ortaklaşa kullanıyor. Buna rağmen aerodinamik gövde tasarımıyla 80 km/s üzerindeki hızlarda yüzde 30'dan fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
Volkswagen'in MEB+ platformunu kullanan Mission Efficiency prototipi, ID. Polo modeliyle birçok teknik parçayı ortaklaşa kullanıyor.
Buna rağmen aerodinamik gövde tasarımı sayesinde 80 km/s üzerindeki hızlarda yüzde 30'dan fazla daha düşük enerji tüketimine ulaşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Volkswagen Mission Efficiency, ID. Polo ile ortak parça kullanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?