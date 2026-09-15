Volkswagen Mission Efficiency, ID. Polo ile ortak parça kullanıyor

Volkswagen'in MEB+ platformunu kullanan Mission Efficiency prototipi, ID. Polo modeliyle birçok teknik parçayı ortaklaşa kullanıyor.

Buna rağmen aerodinamik gövde tasarımı sayesinde 80 km/s üzerindeki hızlarda yüzde 30'dan fazla daha düşük enerji tüketimine ulaşabiliyor.