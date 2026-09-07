Volkswagen Osnabrück'te otomobil üretimini sonlandırıp savunma sistemlerine yönelecek - Son Dakika
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Volkswagen Osnabrück'te otomobil üretimini sonlandırıp savunma sistemlerine yönelecek

Volkswagen Osnabrück\'te otomobil üretimini sonlandırıp savunma sistemlerine yönelecek
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Volkswagen'ın Almanya'daki Osnabrück fabrikasında otomobil üretimi 2027'de sona erecek ve tesis savunma sistemleri üretimine geçecek. Yeni yapıda çoğunluk hissesini Aurelius Capital alacak, yaklaşık 1.800 çalışandan 1.400'ünün işinin korunması hedefleniyor.

Volkswagen'ın Almanya'daki Osnabrück fabrikası için yeni bir dönem başlıyor. Otomobil üretiminin 2027'de biteceği tesiste, savunma ve güvenlik sistemlerinin üretilmesi planlanıyor. Volkswagen, Aşağı Saksonya eyaleti ve yatırım şirketi Aurelius Capital, tesisin satışı için temel şartlarda uzlaştı.

Plan kapsamında Aurelius Capital çoğunluk hissesini alacak, eyalet de yeni yapıda yer alacak. Volkswagen ise üretim altyapısı ve mühendislik desteği sağlayacak. Henüz kesinleşmiş bir satış yok; sözleşmelerin imzalanması ve kurum onayları gerekiyor. Fabrikadaki T-Roc Cabrio üretimi 2027 ortasına kadar sürecek, ardından araç üretimi tamamen sona erecek.

Yeni yapının ilk projesi İsrailli Rafael Advanced Defense Systems ile yürütülecek. Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemleri ve parçaları Osnabrück'te üretilecek. Rafael teknoloji ve deneyim aktarırken, tesisteki iş gücü üretim ve sanayileştirmede merkezi rol üstlenecek. Ardından başka savunma projelerinin de tesise çekilmesi hedefleniyor.

Fabrikada yaklaşık 1.800 kişi çalışıyor. Yeni yapılanmayla 1.400 kişinin işinin korunabileceği belirtiliyor. Volkswagen yönetimi, tesisin uzun vadeli korunması ve istihdamın sürdürülmesini dönüşümün ana hedefleri arasında sayıyor. Üretim altyapısı ve nitelikli iş gücü savunma sanayisine geçişte avantaj sağlıyor.

Bu karar, Volkswagen'ın Avrupa'daki daha geniş yeniden yapılanmasının parçası. Zayıflayan talep, yüksek maliyetler, kapasite fazlası ve Çinli üreticilerin rekabeti nedeniyle grup üretim ağını küçültüyor. Bazı fabrikaların üretim hatları azaltılırken bazı tesisler için farklı kullanım modelleri aranıyor. Şirket yönetimi, fabrika kapatmak yerine tesisleri yeni endüstriyel faaliyetlere yönlendirmenin daha avantajlı olduğunu savunuyor. Osnabrück modeli, risk altındaki diğer fabrikalar için örnek oluşturabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen Osnabrück'te otomobil üretimini sonlandırıp savunma sistemlerine yönelecek - Son Dakika

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