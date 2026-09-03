Volkswagen, Seat\'ı 2029\'a Kadar Kademeli Kapatmayı Onayladı; Odak Cupra\'ya Kayacak

Alman otomotiv devi Volkswagen Group'un, bünyesindeki İspanyol markası Seat'ı 2029 yılına kadar kademeli olarak sonlandırmayı planladığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre bu öneri, Volkswagen yönetim kurulu tarafından onaylandı ve 4 Eylül Cuma günü denetim kurulunun değerlendirmesine sunulacak.

Planın kabul edilmesi halinde Seat, bu on yılın sonunda Volkswagen Group'un marka portföyünden çıkarılacak. Bunun yerine İspanyol grubundaki finansal ve stratejik kaynakların önemli bölümü, 2018'de bağımsız bir marka haline getirilen Cupra'ya yönlendirilecek. Volkswagen Group bu karar hakkında resmi olarak yorum yapmadı; Seat Cupra UK ise iddiaları yalanlamadı.

Cupra, 2026'nın ilk yarısında 170.100 araç satarak tarihindeki en yüksek ilk yarı performansına ulaştı. Aynı dönemde Seat'ın teslimatları 129.600 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl Cupra satışları yüzde 32,5 artarken Seat'ın teslimatları yüzde 17 düşüşle 257.400 adette kaldı.