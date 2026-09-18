Waymo, 2028\'de Singapur\'da sürücüsüz araç filosu kuruyor

Singapur – Sürücüsüz araçlı çağrı hizmeti veren Waymo, 2028'den itibaren Singapur'da kendi kendini süren araçlarıyla yolculuk rezervasyonu kabul etmeye başlayacak. Bu, şirketin Güneydoğu Asya'ya ilk girişi olacak.

Waymo, planlarını 18 Eylül'de Google'ın Pasir Panjang'daki Asya-Pasifik merkezinde duyurdu. Teknoloji konglomerası Alphabet'in bir birimi olan şirket, ilk araç filosunun önümüzdeki aylarda yerel yollara çıkacağını belirtti. İlk filo Jaguar I-PACE spor arazi araçlarından oluşacak; ancak şirket kaç araç konuşlandıracağını veya nihai filo büyüklüğü hedefini açıklamadı.

Araçlar, yerleşik sistemlerin Singapur'un yol ve hava koşullarına alışması için eğitimli otonom araç uzmanları tarafından kullanılacak. Bu uzmanlar, filo bakımı ve müşteri desteği gibi diğer operasyonel görevlerle birlikte yerel olarak işe alınacak.

Waymo, müşterilerinin çoğunun yolculuklarını toplu taşımaya bağlanmak için kullandığını söyledi. San Francisco'daki müşterilerin üçte birinden fazlası toplu taşıma duraklarının yakınından alınıyor veya bırakılıyor. Şirket, "Konut ve ticaret merkezleri arasında ilk ve son kilometre ulaşım boşluklarını kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Hizmet başladığında Waymo araçlarının ada genelinde mi yoksa Singapur'un belirli bölgeleriyle sınırlı mı olacağı net değil; ayrıntıların zamanı gelince açıklanacağı belirtiliyor.

Kurumsal istihbarat platformu Sayari'deki kayıtlara göre Singapur iştiraki 20 Mayıs'ta tescil edildi. Şirketin yöneticileri arasında Waymo'nun finans kontrolörü ve baş hukuk müşaviri yardımcısı yer alıyor.

Waymo şu anda ABD'de 15 şehirde hizmet veriyor. Singapur, Tokyo'nun ardından şirketin Asya'da doğrulanan ikinci pazarı olacak; Tokyo'da 2027'de ticari hizmetlerin başlaması planlanıyor. Japonya ve Singapur'un ötesinde Waymo, Temmuz'da Güney Kore'de de bir iştirak kurarak bölgedeki genişleme için zemin hazırladı; ancak burada ticari operasyonlar için belirli bir takvim açıklanmadı.