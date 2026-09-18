Waymo, 2028'de Singapur'da sürücüsüz araç filosu kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Waymo, 2028'de Singapur'da sürücüsüz araç filosu kuruyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Waymo, 2028\'de Singapur\'da sürücüsüz araç filosu kuruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alphabet'e bağlı Waymo, 2028'den itibaren Singapur'da kendi kendini süren araçlarıyla rezervasyon kabul etmeye başlayacak. Şirket böylece Güneydoğu Asya pazarına ilk kez girecek ve ilk filo Jaguar I-PACE araçlarından oluşacak.

Singapur – Sürücüsüz araçlı çağrı hizmeti veren Waymo, 2028'den itibaren Singapur'da kendi kendini süren araçlarıyla yolculuk rezervasyonu kabul etmeye başlayacak. Bu, şirketin Güneydoğu Asya'ya ilk girişi olacak.

Waymo, planlarını 18 Eylül'de Google'ın Pasir Panjang'daki Asya-Pasifik merkezinde duyurdu. Teknoloji konglomerası Alphabet'in bir birimi olan şirket, ilk araç filosunun önümüzdeki aylarda yerel yollara çıkacağını belirtti. İlk filo Jaguar I-PACE spor arazi araçlarından oluşacak; ancak şirket kaç araç konuşlandıracağını veya nihai filo büyüklüğü hedefini açıklamadı.

Araçlar, yerleşik sistemlerin Singapur'un yol ve hava koşullarına alışması için eğitimli otonom araç uzmanları tarafından kullanılacak. Bu uzmanlar, filo bakımı ve müşteri desteği gibi diğer operasyonel görevlerle birlikte yerel olarak işe alınacak.

Waymo, müşterilerinin çoğunun yolculuklarını toplu taşımaya bağlanmak için kullandığını söyledi. San Francisco'daki müşterilerin üçte birinden fazlası toplu taşıma duraklarının yakınından alınıyor veya bırakılıyor. Şirket, "Konut ve ticaret merkezleri arasında ilk ve son kilometre ulaşım boşluklarını kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Hizmet başladığında Waymo araçlarının ada genelinde mi yoksa Singapur'un belirli bölgeleriyle sınırlı mı olacağı net değil; ayrıntıların zamanı gelince açıklanacağı belirtiliyor.

Kurumsal istihbarat platformu Sayari'deki kayıtlara göre Singapur iştiraki 20 Mayıs'ta tescil edildi. Şirketin yöneticileri arasında Waymo'nun finans kontrolörü ve baş hukuk müşaviri yardımcısı yer alıyor.

Waymo şu anda ABD'de 15 şehirde hizmet veriyor. Singapur, Tokyo'nun ardından şirketin Asya'da doğrulanan ikinci pazarı olacak; Tokyo'da 2027'de ticari hizmetlerin başlaması planlanıyor. Japonya ve Singapur'un ötesinde Waymo, Temmuz'da Güney Kore'de de bir iştirak kurarak bölgedeki genişleme için zemin hazırladı; ancak burada ticari operasyonlar için belirli bir takvim açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
Güneydoğu AsyaTeknolojiOtomobilAlphabetSingapurJaguarUlaşımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar şoke oldu Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis
Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
07:29
Katz’dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya’ya davet et
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
07:29
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
07:04
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Hasan Atilla Uğur gözaltında
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında
06:49
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
06:30
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
06:18
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 07:59:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Waymo, 2028'de Singapur'da sürücüsüz araç filosu kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement