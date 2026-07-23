Waymo Araçları Daha Güvenli - Son Dakika
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Waymo Araçları Daha Güvenli

Waymo Araçları Daha Güvenli
23.07.2026 23:51
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IIHS raporuna göre, Waymo'nun sürücüsüz araçları insan sürücülerden %68 daha az kaza yapıyor.

IIHS'nin yeni raporuna göre, Waymo'nun sürücüsüz araçları insan sürücülerden daha güvenli. 50 milyon mil sürüş verisinin analizi, Waymo araçlarının kilometre başına yüzde 68 daha az kazaya karıştığını gösteriyor.

Araştırmacılar, 2021-2024 arasında NHTSA'ya bildirilen kazaları inceledi. Otomasyon devrede olmayan kazalar çıkarıldıktan sonra kalan 736 kazanın sadece yüzde 22'si polise bildirilebilir nitelikteydi. Waymo'nun 89 kazasından 64'ü otomasyon devredeyken meydana geldi. Waymo, Phoenix'te yüzde 76, San Francisco'da yüzde 35, Los Angeles'ta yüzde 71 daha düşük kaza oranına sahipken, Austin'de yüzde 4 daha yüksek çıktı.

Ancak bu karşılaştırmada önemli sınırlamalar var. Waymo verileri gönüllü olarak sağlanırken, diğer otonom operatörler veri paylaşmıyor. Ayrıca eyaletler arası bildirim eşikleri farklılık gösteriyor. IIHS yetkilileri, kazaların yarısının ve yaralanmalı kazaların üçte birinin hiç bildirilmediğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Waymo Araçları Daha Güvenli - Son Dakika

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