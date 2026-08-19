Xiaomi 2026 İkinci Çeyrek Karını Açıkladı - Son Dakika
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Xiaomi 2026 İkinci Çeyrek Karını Açıkladı

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Xiaomi, 2026'nın ikinci çeyreğinde 6,2 milyar RMB kar elde etti, toplam gelir ise 108,9 milyar RMB.

Xiaomi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 6,2 milyar RMB düzeltilmiş net kar elde etti. Şirketin toplam geliri, bellek dahil temel bileşen maliyetlerindeki artışlara ve sektörde artan rekabete rağmen 108,9 milyar RMB olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,9 artışa işaret ediyor.

Şirket, 'Human × Car × Home' stratejisi kapsamında akıllı telefon x AIoT segmentinde 84 milyar RMB gelir elde etti. Akıllı telefon gelirleri 42,1 milyar RMB olurken, IoT ve yaşam tarzı ürünleri gelirleri geçen çeyreğe göre yüzde 26,7 artışla 31,3 milyar RMB'ye ulaştı. İnternet hizmetleri geliri ise 9 milyar RMB olarak kaydedildi.

Akıllı elektrikli araçlar, yapay zeka ve diğer yeni girişimler segmentinin geliri yıllık bazda yüzde 17,1 artarak 24,9 milyar RMB oldu. Bu segment içinde araç geliri 23,9 milyar RMB'ye çıkarken, ikinci çeyrekte araç teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 artışla 104 bin 199 adede ulaştı. Xiaomi, temmuzda Xiaomi EV ve Kunlun Teknik Mimarisi'ni tanıttı ve SkyNomad serisiyle genişletilmiş menzilli araç pazarına girdi.

Küresel akıllı telefon sevkiyatları 31,2 milyon adede ulaşan şirket, üst üste 24 çeyrektir dünyada ilk üçte yer alıyor. IoT platformuna bağlı cihaz sayısı ise 1,16 milyara yükseldi. Xiaomi'nin AR-GE harcamaları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 18,9 artışla 9,2 milyar RMB olarak gerçekleşti. Fiziksel yapay zeka destekli robotların bazı görevlerdeki başarı oranı yüzde 90,2'den yüzde 98'e çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Xiaomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Xiaomi 2026 İkinci Çeyrek Karını Açıkladı - Son Dakika

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