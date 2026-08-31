Yakıt Ekonomisi Standartları Düşürülecek

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin araç yakıt ekonomisi standartlarını keskin şekilde düşüreceğini yakında duyuracağını söyledi. Bu hamle, önceki yönetimin otomobil üreticilerini daha yakıt tasarruflu araçlar üretmeye zorlama politikasını tersine çeviriyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Aralık ayında, 2022-2031 model yılları için yakıt ekonomisi gereksinimlerinin azaltılmasını ve 2031'e kadar filo ortalamasının 34,5 mil/galon olmasını önermişti. Bu, Biden dönemindeki 50,4 mil/galonun oldukça altında.

Duffy, 'Makul bir yakıt ekonomisi standardı duyurmak üzereyiz çünkü Detroit'in Amerikalıların satın almak istediği arabaları üretmesini istiyoruz' diye ekledi.