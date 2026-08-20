Yeni Corolla\'nın İç Tasarımı Yenilendi

Irak pazarında satışa sunulan araçların ön dizaynı tamamen yenilenirken, arka kısımda hiçbir değişiklik yapılmadan satışa sunuluyor. İç tasarımda konsol tamamen yenilenmiş görünse de Türkiye'de satılan modellerden büyük bir fark bulunmuyor.

Direksiyon tasarımı değişen Corolla'da multimedya ekranı dikdörtgen formda tasarlanmış, havalandırma difüzörleri inceltilmiş. Vites kolunun bulunduğu bölüm Corolla Cross'tan kopyalanmış. Ambiyans aydınlatmasıyla dikkat çeken yeni Corolla'da kapı açma yerleri de piyano black kaplama olarak sunuluyor.