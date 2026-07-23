Yeni Ehliyet Düzenlemesi: Aday Sürücülere İki Yıl Süre

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için iki yıllık aday sürücülük uygulaması getirildi. Bu süreçte belirli ihlallerin üç kez tekrarlanması veya 0.20 promil alkol sınırının aşılması gibi durumlarda ehliyet doğrudan iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler, yeniden ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırmak, eğitimleri tamamlamak ve psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorunda kalacak. İptal işlemleri trafik zabıtası tarafından yapılacak. Düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.