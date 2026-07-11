Yüksek Mahkeme Emisyon Hilesi Davasında Karar Verdi

Yüksek Mahkeme, birçok büyük otomobil üreticisinin araçlarında emisyon testlerinde hile yapmak için kullanıldığı iddia edilen cihazların bulunmadığına karar verdi. Mahkeme, Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford, Peugeot ve Citroen'in 20 örnek aracını inceledi ve çoğu stratejinin yasak bir hile cihazı oluşturmadığına hükmetti. Ancak Mercedes'in 2015 öncesi bazı araçları ve Peugeot-Citroen'in belirli modellerinde yasak cihaz tespit edildi.

Dava, yaklaşık 1,6 milyon sürücü tarafından açılmıştı ve sürücüler, araçların emisyon testlerinde yanıltıcı sonuçlar verdiğini iddia ediyordu. Yargıç, bir cihazın yasak sayılması için test edildiğini algıladığında emisyon kontrol sistemini farklı çalıştırma niyeti olması gerektiğini belirtti. Mercedes kararı memnuniyetle karşılarken, bir aracındaki bulguya katılmadığını ve temyiz seçeneklerini değerlendireceğini açıkladı.

Davanın bir sonraki aşaması, ihlallerin sonuçları ve tazminat konularını ele almak üzere Ekim ayında görülecek. Bu dava, 2009'dan bu yana dizel araçlardaki emisyon skandalı olan 'Dieselgate'in bir parçası olarak görülüyor. Volkswagen, 2015'te benzer bir skandalda 11 milyon araca hile cihazı taktığını itiraf etmiş ve dünya çapında büyük tazminatlar ödemişti.