Patnos'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patnos'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Patnos\'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle gençler için dijital eğitim merkezi kuruldu.

Avrupa Birliği'nin finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği ve Patnos Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen merkezde, gençlerin dijital alanda kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitimler verilecek.

Patnos'ta Dijital <a class='keyword-sd' href='/genclik/' title='Gençlik'>Gençlik</a> Merkezi Açıldı

DİGEM'de düzenlenecek eğitim ve uygulamalarla gençlerin teknolojiye daha kolay ulaşması, yeni meslek alanlarına hazırlanması ve kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Aynı zamanda girişimcilik ve üretim odaklı çalışmalarla ilçedeki gençlere yeni fırsatlar sunulması amaçlanıyor.

Açılış programına UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa ile kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, DİGEM'in özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir merkez olacağı ifade edildi.

Patnos Belediyesi de projeye destek veren Avrupa Birliği, UNDP, Türkiye Belediyeler Birliği ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, merkezin ilçedeki gençler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Platformu

Yerel Haberler, Teknoloji, Gençlik, Patnos, Son Dakika

Son Dakika Patnos Patnos'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:20:35. #7.12#
SON DAKİKA: Patnos'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.