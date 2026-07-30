Patnos\'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Avrupa Birliği'nin finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği ve Patnos Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen merkezde, gençlerin dijital alanda kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitimler verilecek.

DİGEM'de düzenlenecek eğitim ve uygulamalarla gençlerin teknolojiye daha kolay ulaşması, yeni meslek alanlarına hazırlanması ve kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Aynı zamanda girişimcilik ve üretim odaklı çalışmalarla ilçedeki gençlere yeni fırsatlar sunulması amaçlanıyor.



Açılış programına UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa ile kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda yapılan konuşmalarda, DİGEM'in özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir merkez olacağı ifade edildi.



Patnos Belediyesi de projeye destek veren Avrupa Birliği, UNDP, Türkiye Belediyeler Birliği ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, merkezin ilçedeki gençler için hayırlı olmasını temenni etti.