(10.00) AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Bizim reform siyasetimizin de kalbi aslında Kızılcahamam\'da gerçekleştirdiğimiz kamp ortamı oluyor"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, "Bizim reform siyasetimizin de kalbi aslında Kızılcahamam'da gerçekleştirdiğimiz kamp ortamı oluyor" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, AK Parti 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam'da gerçekleştireceği kampa ve gündeme ilişkin İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İnan, Kızılcahamam'da İstişare ve Değerlendirme kampının 32'incisi düzenlediklerini belirtti. AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren istişareye, ortak akla ve tüm fikirlerin masaya getirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan İnan, "Bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz onca seçim başarısına imza attıysak bunda parti teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin tüm karar organlarımızın ortaya yatırdığı fikirler ekseninde geniş bir istişareli zeminde bu başarının temel çıtalarından bir tanesini oluşturdu. O nedenle bu AK Parti'nin en büyük güçlü geleneği oldu. Ama aynı zamanda hükümet politikalarına, parti politikalarına yön verme noktasında da liderimizin önemli bir kararlılığı bu kamp için, bu değerlendirme toplantıları için her zaman esas oldu. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zaman bu kampımızda çıkan görüşleri fikirleri ve ortaya çıkan öz eleştirileri her zaman dikkate alarak her zaman yakın çalışma arkadaşlarına bu kampımız içinde veya dışında talimatlarını bu vesileyle iletmiş oldu" diye konuştu.

"Milletimiz için toplanıyoruz"

Kızılcahamam kampında milletin sorunları, sokaktaki sorunların, gençlerin, kadınların ilettikleri konuları ve milletvekillerin sahada gözlemlediği önemli izlenimleri de değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran İnan, "Milletimiz için toplanıyoruz. Milletimizin konularını uçtan uça değerlendirmek için bakanlıklarımızla düzenlediğimiz onca panel, oturum ve başlık var. Buralarda da İnşallah bu kampımızın ben ülkemiz için ve partimiz içinde verimli geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Milletin gücüyle sınırları aşan, liderlik başlığı altında istişare ve değerlendirme kampını gerçekleştirdiklerini vurgulayan İnan, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız partimizi kurduğu ilk günden itibaren hem ülkemizde hem de dünyada uluslararası bir liderlik tecrübesi ortaya koyuyor. AK Parti büyük bir çınar bu çınarın altında ülkemizde yaşayan tüm 86 milyon vatandaşımız rahat nefes alırken aynı zamanda sınırları aşan mazlumlar da partimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o yoğun liderlik ve tecrübe sayesinde nefes alıyor" dedi.

"AK Parti reformların ve yeniliklerin partisi"

AK Parti'nin reform ve yenilik partisi olduğuna dikkat çeken İnan, "Biz her zaman çağın değişim ve dönüşümüne ayak uydurmuş çok güçlü bir siyasi hareketiz. Bu noktada bizim için esas olan milletimizin bize ne söylediği bunun önüne geçecek hiçbir tabuyu biz son 24 senedir merkezimize almadık. Bu noktada eğer biz bugün 24. senemizi dolduruyorsak AK Parti olarak iktidar partisi olarak bunda yapmış olduğumuz reform siyasetin çok önemli bir yeri var. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu reformları büyük bir cesaretle hayata geçiren lider ve kurmay kadrosu var. Bu reform önerileri de hiç şüphesiz biz istişare kamplarımızda çalışıyoruz ve karara koyuyoruz veya masaya yatırıyoruz. Bu noktada bizim reform siyasetimizin de kalbi aslında Kızılcahamam'da gerçekleştirdiğimiz kamp ortamı oluyor" şeklinde konuştu.

Kampta güvenlik, toplum, kalkınma ve ekonomi olmak üzere bir çok mesele alınacak

11 Temmuz'da Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştireceklerini açıklayan İnan, "Burada 2025- 2026 içerisinde tüm kadrolarımızda milletimizle buluşmak için ve milletimizle ilgili konuları daha hızlı bir şekilde ilerletmek için hangi konularda hızlı hareket edebiliriz? Bunları masaya yatıracağız. Stratejik plan çalıştığımızı gerçekleştirdikten sonra Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızın açılış konuşmasıyla biz kampımızı başlatmış olacağız. Yaklaşık iki gün boyunca sürecek bu kampta güvenlik, toplum, öte yandan kalkınma ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda meseleleri kabine üyelerimizle, milletvekillerimiz MKYK üyelerimiz, MYK üyelerimiz ele alacak" dedi.

"Seçimsiz 3 yıllık dönemi planlıyoruz"

Önlerinde 3 senelik seçimsiz bir dönem beklediğini ifade eden İnan, "Bu dönemin planlamak yeni dönem yol haritalarının sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın tüm milletvekillerimize, MKYK üyelerimize paylaşacağı bir ortam olacak. Her kampta zaten liderimiz bu yeni yol haritasını hem iç politikada hem dış politikada ve diğer bakanlıklar ölçüsünde bizlere paylaşır, bizler de o noktada dersimize çalışır, bir seneyi o stratejik plan çerçevesinde hayata geçeriz. AK Parti bu noktada çok kurumsal bir parti. Özellikle ortaya koyduğu seçim beyannamesinden tutun, bu kamplarda almış olduğumuz kararları çok sıkı bir şekilde takip eden parti. Sonrasında biz liderimize, genel başkanımıza bu takip ettiğimiz performans raporlarını da kendisine zaten sıkça aktarıyoruz. Bu kampta yine yeni dönem yol haritamız özellikle 2025- 2026 senesindeki ortaya koyacağımız stratejileri de tartışıp liderimize arz edip sonra liderimizin de ortaya koyacağı vizyonla biz milletimiz için tüm hızla çalışmaya parti olarak devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA