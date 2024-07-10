Politika

10 bin TL emekli aylığı alanlarla ilgili yeni gelişme yaşandı.

10 bin TL emekli aylığı alanla ilişkin yeni gelişme yaşandı. Toplantı yarın 15.30'da yapılacağı bildirildi. 10 bin TL emekli aylığı alanlara ilişkin toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Balkanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak. - ANKARA