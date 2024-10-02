107 Yaşındaki Hamit Çiftlik\'e Anlamlı Ziyaret

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Acıbadem Konteyner Kent'te yaşayan 107 yaşındaki Hamit Çiftlik'i ziyaret etti.

Başkan Taşkın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Battalgazi'de yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek anlamlı bir ziyarette bulundu. Acıbadem Konteyner Kent'te oğlu ile birlikte kalan 107 yaşındaki Hamit Çiftlik ile sohbet eden Taşkın, yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki değerli rolüne vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında Hamit Çiftlik'in ihtiyaçları dinlenerek, belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi. Başkan Taşkın, "Yaşlılarımız, hafızalarıyla tarihimiz. Tecrübeleriyle geleceğimizdir." diyerek, böylesi önemli bir günde onları ziyaret etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. - MALATYA