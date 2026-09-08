12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ticaret kısıtlaması getirecek - Son Dakika
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12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ticaret kısıtlaması getirecek

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Kanada ve 11 Avrupa ülkesi, uluslararası hukuka aykırı Batı Şeria'daki yerleşimlerden gelen malların ticaretine ulusal kısıtlama getirmeyi veya Avrupa'daki kısıtlamaları desteklemeyi değerlendireceklerini açıkladı. İngiltere, Fransa ve Kanada, yerleşimlerden gelen malların ticaretini yasaklayacak ulusal tedbirleri hayata geçirecek.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen Batı Şeria'daki yerleşimlerden gelen malların ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirmeyi veya Avrupa düzeyindeki kısıtlamaları desteklemeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarına yönelik uluslararası tepkiler giderek artarken, Kanada ve 11 Avrupa ülkesinden dikkat çeken bir adım geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki eylemleri, iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatıyor. Yerleşimcilerin benzeri görülmemiş düzeydeki şiddeti ve yerleşimlerin genişletilmesi nedeniyle durum hızla kötüleşiyor. Buna, kabul edilemez olan E1 yerleşim projesi için ihale ilan edilmesi kararı da dahil. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney, daha fazla zararın önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" denildi.

"İngiltere, Fransa ve Kanada yerleşimlerden gelen mallarının ticaretini yasaklayacak ulusal tedbirleri hayata geçirecektir"

Ekonomik kısıtlama kararına değinilen açıklamada, "Bugün Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere, uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşim yerleriyle mal ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirme veya Avrupa'daki kısıtlamaları destekleme niyetlerini teyit etmektedir ve ulusal usulleri doğrultusunda bu tür önlemleri ve diğer tedbirleri aktif olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda İngiltere, Fransa ve Kanada; İrlanda, İspanya, Hollanda, Norveç ve Belçika tarafından halihazırda atılmış olan önemli adımları memnuniyetle karşılamakta olup yerleşimlerden gelen malların ticaretini yasaklayacak ulusal tedbirleri hayata geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Filistin topraklarının ilhakına kesinlikle karşıyız"

İki devletli çözüme vurgu yapılan ortak açıklamada, "Birlikte kararlıyız: İki devletli çözüm korunmalı ve bir yıl önce kabul edilen New York Bildirisi'nde yer alan ilkeler doğrultusunda adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için harekete geçeceğiz. Filistin topraklarının ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine eşdeğer eylemlere kesinlikle karşıyız. İsrail hükümeti, yerleşimlerin genişletilmesini ve sivil idari yetkilerin artırılmasını derhal durdurmalı, yerleşimci şiddeti konusunda hesap verebilirliği sağlamalı ve İsrail güçlerine yönelik iddiaları soruşturmalıdır" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, İsrail ile egemen, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin devletinin güvenli ve uluslararası alanda tanınmış sınırlar içinde barış, güvenlik ve karşılıklı tanıma temelinde yan yana yaşamasını sağlayacak iki devletli çözüme bağlılığımız tartışmasızdır" denildi.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, İngiltere, Kısıtlama, Politika, Fransa, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Politika 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ticaret kısıtlaması getirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ticaret kısıtlaması getirecek - Son Dakika
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