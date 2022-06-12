14 İl'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açılıyor.

Nisan ayında 11 ilde başlatılan "Çocuk Görüşme Merkezleri" uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılıyor. 13 Haziran Pazartesi gününden itibaren 14 il ve ilçe merkezinde de "Çocuk Görüşme Merkezleri" hizmet vermeye başlayacak.

Boşanmış eşlerin çocuklarının icra yoluyla teslimi yerine Adalet Bakanlığı tarafından kurulan 'Çocuk Görüşme Merkezleri'nde teslimine ilişkin uygulama 14 il ve ilçede daha başlıyor. 13 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te de uygulama başlatılacak.

Çocuklar özel mekanlarda teslim edilecek

Çocuk teslimine ilişkin işlemler artık uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına tasarlanan ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilecek. Bu işlemler için ebeveynler hiçbir harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak, işlemler ücretsiz olarak sunulacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacak. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan bu teslim merkezlerinde bu işlemler uzmanlar tarafından, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.

"Utanç verici uygulama"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 4 Nisan'da faaliyete başlayan Uşak Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışı töreninde yaptığı konuşmada "Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir. Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir. Artık çocukların teslime konu eşya olarak tutanaklarda nitelendirilmesi sona erdirilmiştir. Artık çocukların ailelerinin bulunduğu evlerin etrafının polis veya jandarmayla sarılarak icra marifetiyle konu komşunun gözü önünde pek çok olumsuz görüntüye, fotoğrafa neden olma dönemi kapanmıştır. Artık çocuğun onuruna yakışan bir çocuk veli görüşmesini sağlayan sağlıklı bir dönem başlamıştır. Velilerin hukukunu koruyan bir dönem başlamıştır, annenin babanın ve büyük ailenin akrabaların her birinin hak ve hukukunu koruyan yeni bir dönem başlamıştır. Artık çocuğunuz psikolojisini bozan ve onun gelecekte sağlıklı bir birey olmasını olumsuz yönde etkileyen, bir haksız utanç verici uygulamaya son verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA