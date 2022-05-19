"BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı" yarın sona erecek - Son Dakika
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"BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı" yarın sona erecek

19.05.2022 11:11
"BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı" yarın sona erecek

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 15. Taraflar Konferansı (COP15) yarın sona erecek.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 15. Taraflar Konferansı (COP15) yarın sona erecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fildişi Sahili'nde "Kara. Hayat. Miras: Kıtlıktan refaha" temasıyla 9 Mayıs'ta başlayan COP15, farklı ülkelerden hükümet, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer kilit paydaşların katılımıyla devam ediyor.

Toprağın gelecekteki sürdürülebilir yönetiminde ilerleme kaydedilmesinin amaçlandığı konferansta, arazi restorasyonu ve salgın sonrası ekonomik toparlanma, kuraklığa dayanıklılık, gençlik ve arazi yönetimi, tüketim ve üretim kalıpları konuları ele alındı.

Yarın sona erecek konferansta katılımcılar, çölleşme, arazi tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi birbiriyle bağlantılı sorunlara somut yanıtlar aradı.

Türkiye'nin erozyonla mücadele tecrübesi aktarıldı

Konferansta, Kuzey Akdeniz ülkeleri adına açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, "Ulusal ölçekte arazi ve tabii kaynakların sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması, hassas alanların belirlenmesi, beşeri ve finansal kaynakların etkin şekilde kullanılması amacıyla; Erozyon İzleme Sistemi, Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi, Çölleşme Hassasiyet Modeli, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Karar Destek Sistemi ve Toprak Organik Karbonu İzleme Sistemi kurulmuştur." bilgisini verdi.

"Türkiye'nin arazi bozulumuyla mücadele konusunda edindiği derslerin ölçeğini genişletmek: Avrupa ve Orta Asya'da (ECA) arazi tahribatının dengelenmesine (LDN) genel bir bakış" başlıklı etkinliğin açış konuşmasını da yapan Taş, çölleşme, arazi tahribatı ve erozyonla mücadele konularında Türkiye'nin iş birliklerine hazır olduğunu bildirdi.

İkili görüşmeler de yapan Taş, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) Temsilcisi Jamal Annagylyjova'yla bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC) tecrübelerinin BMBÇS çalışmalarına nasıl aktarılabileceği değerlendirildi.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek
BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı yarın sona erecek

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı' yarın sona erecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı" yarın sona erecek - Son Dakika
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