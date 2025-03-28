15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Gündüz: "Özgür efendi, yapılan yolsuzluğu ve hırsızlığı görmezden...

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı basına verdiği demece tepki göstererek, "Şaibeli kurultayla genel başkan olan Özgür efendi, yapılan yolsuzluğu ve hırsızlığı görmezden gelmektedir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Mardin'e yaptığı ziyarette, CHP Genel başkanı Özgür Özel'in İngiltere merkezli yabancı bir medya organına yaptığı konuşmaya değinerek tepki gösterdi. Gündüz, Özel'in Türkiye'nin Avrupa'daki itibarına sözde gölge düşürmeye çalıştığını değerlendirerek, "Şaibeli kurultayla genel başkan olan Özgür Efendi yapılan yolsuzluğu, hırsızlığı görmezden gelmektedir. Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin düşürüldüğü hale bakın düşüklük, çürüme almış başını gidiyor. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk İngiliz emperyalizmine karşı mücadele etmiştir. Özgür efendi Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet edip oradan medet beklemektedir. CHP'nin hırsız ve rüşvetçilerden ayrıca kendi liderine hançerleyip emperyalizmden medet umanlardan kurtulması gerekmektedir" dedi.

Gündüz, "Özgür Özel'e devletin makamını işgal edip çanak tutanlar sanmasınlar ki hiç bir şeyin farkında değiliz şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz'da bedel ödeyen kahramanlar ve kahramanların aileleri olarak her şeyin farkındayız. Şunu belirtmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şeye boyun eğmeyecek kadar çok güçlüdür. Şehit ve gazi aileleri olarak devletimizin, polis ve askerlerimizin, hakim ve savcılarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - MARDİN