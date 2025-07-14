15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır" açıklamasını yaptı.

15 Temmuz etkinliklerinde Atatürk fotoğraflarının kullanılmasının yasaklandığı iddia edildi. Söz konusu iddia adeta ortalığı karıştırdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN JET YANIT

Sosyal medyada yaygınlaşan iddiaya ilişkin yanıt ise gecikmedi. İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

"ALÇAK BİR İFTİRADIR"

Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle: "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede; "Tüm ETKİNLİKLERDE sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede "Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."