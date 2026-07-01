15 Temmuz'un 10. yılında tema: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında düzenlenecek anma etkinliklerinde ana temanın 'İrade Bizim, Zafer Bizim' olarak belirlendiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin yol haritasını medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile paylaştı. İletişim Başkanlığında düzenlenen toplantıda Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli bilincin güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması için medyaya önemli bir sorumluluk düştüğünü belirterek, anma programlarında ana temanın 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sloganı olarak belirlendiğini ifade etti.

"Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz"

Duran, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin, ordunun ve güvenlik güçlerinin kahramanlığıyla başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, "Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz" dedi. - ANKARA