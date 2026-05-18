Karaaslan'dan 19 Mayıs mesajı: 107 yıllık gurur

AK Parti Samsun Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Samsun'un, tarih boyunca bayrağına, ezanına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan kahraman insanların yurdu olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, umutların yeniden filizlendiği ilk adımın şehri Samsun, 19 Mayıs 1919'da başlayan kutlu yürüyüşle milletimizin kaderini değiştirmiştir. Bundan 107 yıl önce Samsun, cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu ruhun en önemli temsilcilerinden olan Mavnacılar Loncası, Anadolu'daki direniş hareketine lojistik destek sağlayarak Milli Mücadele'nin en önemli neferleri arasında yer almıştır. Gösterilen bu büyük kahramanlık ve fedakarlık dolayısıyla Samsun, 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 19 Mayıs ruhunun milleti istiklal ve istikbal mücadelesinde zafere taşıyan, her dönemde yolunu aydınlatan sarsılmaz bir ruh olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Aradan geçen yıllara rağmen bu ruh daima diri kalmış, bugün de milletimizin cesaretini büyütmeye, azmini perçinlemeye ve Türkiye'nin geleceğine yön vermeye devam etmektedir. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte, savunmadan teknolojiye, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda büyüyen, gelişen ve güçlenen bir Türkiye inşa edilmektedir. Tarihe yön veren şehrimiz Samsun da sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, şehircilikte, altyapıda, ulaştırmada, sanayide gerçekleştirilen yatırımlarla her geçen gün daha da gelişmekte, Karadeniz'in yükselen yıldızı olmayı sürdürmektedir."

Türkiye'nin gücü ve yarınlara uzanan en büyük umudunun nüfusu olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gençliği, düşünen, üreten, araştıran, teknolojiyi takip eden ve yön veren, milli ve manevi değerlerine bağlı, öz güven sahibi bir gençliktir. Her alanda elde ettiği başarılarla ülkemizin geleceğini şekillendiren gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katmaya devam etmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi ileriye taşıyacak olan da gençlerimizin azmi, dinamizmi, çalışkanlığı ve emekleridir. Milli Mücadele yolunda ilk adımı Samsun'dan atarak milletimize bağımsızlık yolunu açan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."