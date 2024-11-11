2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası Büyük Bir Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika
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2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası Büyük Bir Heyecanla Tamamlandı

2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası Büyük Bir Heyecanla Tamamlandı

Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği 2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası, 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, kıyasıya rekabetin yaşandığı anlara sahne oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

11.11.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği 2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası büyük heyecanla tamamlandı.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün gençlik ve spor faaliyetleri kapsamında düzenlediği 2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası, sporcuların büyük mücadelesine sahne oldu. 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı turnuvada, müsabakalar kıyasıya bir rekabet içerisinde geçti. Tüm sporcular büyük bir disiplin ve özveriyle mücadele ederken, seyirciler de her anı heyecanla izledi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül tarafından takdim edildi. Sporculara çeşitli hediyeler ve başarı sertifikaları verildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, sporun gençleri bir araya getiren güçlü bir bağ olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Başkan Taşkın, "Gençlerimizi ve sporseverleri her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Arslantepe gibi tarihi bir mekanın adını taşıyan bu etkinliğimizle spor kültürümüzü yaşatıyor ve gençlerimizi bu kültüre dahil ediyoruz." dedi. Ayrıca, turnuvaya katılım gösteren tüm sporculara teşekkür ederek başarı dileklerinde bulunan Taşkın, Battalgazi Belediyesi'nin gençlerin spor yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Battalgazi Belediyesi, gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için yeni projeler geliştirmeye ve bu tür spor etkinliklerini artırmaya devam ediyor. Başkan Taşkın, Battalgazi'nin sporun ve gençliğin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası Büyük Bir Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası Büyük Bir Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika
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