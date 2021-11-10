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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(orman yangınları) Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(orman yangınları) Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız...

10.11.2021 00:09
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(orman yangınları) Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok. Biz her sene ihaleye çıkıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(orman yangınları) Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok. Biz her sene ihaleye çıkıyoruz. Biz Türk Hava Kurumu'na düşman değiliz. Biz Türk Hava Kurumu'na 200 milyona yakın para verdik"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin olarak, "Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok. Biz her sene ihaleye çıkıyoruz. Biz Türk Hava Kurumu'na düşman değiliz. Biz Türk Hava Kurumu'na 200 milyona yakın para verdik. Şu anda Türk Hava Kurumu'na göklerimizde semalarımızda uçak Rus uçaklarını kiraladı.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşülmesiyle devam etti. Pakdemirli milletvekillerinin soruları cevapladı.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Son 3.5 senedir biz sürekli büyüme patikasını koruduk. Son 12 çeyrektir büyüyen bir sektörü konuşuyoruz. Üreticimizin moralini yüksek tutmak, üretimde kalmasını sağlamak,sadece bizim değil, bu salonda bulunan herkesin görevi diye düşünüyorum. "

Pakdemirli, bürokratlar konusunda, "Biz tehdit etmiyoruz. Fırsat veriyoruz. Proje getirin. İlk hatalarında da görevden almıyoruz. Şans tanımamız gerekiyor. Onların hatalarını da biz göğüslememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uruguay gelen hayvan ithalatına ilişkin Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir arkadaşımız bunun karşılığı para almış. Aradım arkadaşı 'Yarın Teftiş Kurulu Başkanı'nı 'nu gönderiyorum. Elinizde ne bilgi, belge varsa bunların hepsini verin' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Devlet Denetleme Kurulu bu konuyu aktardım. Bu konuyla ilgili bulgu yok. Herkese sahip çıkamam ama bunun gereğini yaparım" şeklinde konuştu.

Pakdemirli, yangınlar ile ilgili olarak, "Bunu söndürecek olan Orman teşkilatıdır. Bu başarı orman kahramanlarımızın başarısıdır. Biz burada 133 tane şehit verdik. Son dönemde de şehitler verdik. Herkes biraz daha edepli olsun. Bir teşekkür edelim. Uçak, teçhizat söndürmez, insan söndürür. Buradaki hiç kimse şehitlerimizin cenazelerine gitmiyor, ben gidiyorum. Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok. Biz her sene ihaleye çıkıyoruz. Biz Türk Hava Kurumu'na düşman değiliz. Biz Türk Hava Kurumu'na 200 milyona yakın para verdik. Şu anda Türk Hava Kurumu'na göklerimizde semalarımızda uçak Rus uçaklarını kiraladı. 130 milyon euroya yakın para ödemişim. Semada ne uçurduğunuzu önemi yok, attığınız da ekonomisi olması lazım. 12 ton su atıyor" dedi.

Uçak alım projesine başladıklarını söyleyen Pakdemirli, "2.4 milyar lira bütçeye koyduk. Ek bütçede var. Bu uçaklar sezona yetişmezse kiralama yaparız. Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını 15 günde söndürdük. Uçaktan attığınız su yere düşmeden kuruyor. Eğer uçakla, teçhizatla çözülseydi, Amerika çözerdi. Biz yangınlar başladığında üç uçağımız vardı. Yangınlar esnasında 18 uçağa çıktık. 39 helikopterle girmiştik, 70 helikoptere çıktık. 4 İHA ile girmiştik, 8 İHA ile çıktık" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı, Bekir Pakdemirli, Uçak, Thk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(orman yangınları) Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(orman yangınları) Bizim Türk Hava Kurumu'nun eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız... - Son Dakika
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