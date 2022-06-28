2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

28.06.2022 21:56
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bütçenin makro varsayımları yani dolar, enflasyon, bütün varsayımları değişmemiştir ve bu açıdan ikinci bütçe de çökmeye mahkumdur.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bütçenin makro varsayımları yani dolar, enflasyon, bütün varsayımları değişmemiştir ve bu açıdan ikinci bütçe de çökmeye mahkumdur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

HDP Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin tümü üzerine yaptığı konuşmada, bütçe hakkının demokrasiler için olmazsa olmaz bir hak olduğunu belirtti.

İktidarın 6 ay önce bütçeyi sunduğunu, bütçenin 6 ayda çöktüğünü, iktidarın bir bütçe daha getirdiğini söyleyen Paylan, ek bütçenin yeni bir bütçe olduğunu savundu.

Bütçedeki güvenlik harcamalarına dikkati çeken Paylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanlığının bütçesine bakın, yüzde 100'den fazla artış var ama tarım bütçesinde gübre fiyatları yüzde 300 artmış. Vicdansız bakanlar, vicdansız iktidar diyor ki; 'Ben tarım desteklerini yüzde 50 artırıyorum.' Niye böyle? Tartışmamız lazım, değil mi? Şunu demeliyiz; gıda güvencesi sıkıntısı var, Ukrayna-Rusya savaşı var, buğdaya, arpaya ihtiyacımız var ve bu anlamda, çiftçiye daha fazla destek vermemiz gerekir. Bunu tartışmamız gerekir. Bu tartışmayı yapıyor muyuz arkadaşlar? Hayır, yapamıyoruz. Bu, Meclisin bütçe hakkının gaspıdır. Bu Meclis buna yol verecek mi vermeyecek mi, bugün buna karar verecek. Bütçenin makro varsayımları yani dolar, enflasyon, bütün varsayımları değişmemiştir ve bu açıdan ikinci bütçe de çökmeye mahkumdur."

Bütçenin tercihlerinin de değişmediğini savunan Paylan, "Faize karşıyız" diyen bir iktidarın faiz lobisinin, tefecilerin, rantiyecilerin en büyük dostu olduğunu savundu.

Enflasyonun zengini daha zengin ettiğini söyleyen Paylan, "Yoksulu daha yoksul yapar. Geçen yıl asgari ücret 2 bin 825 liraydı, şimdi 4 bin 250 lira. Geçen yılın 2 bin 825 lirası, bu yılın 4 bin 250 lirasından kat kat daha fazla mal alabiliyor. Şimdi işçi daha yoksul, çiftçi daha yoksul, memur daha yoksul. Kim daha zengin? Sayın Bakan'ın çok sevdiği patronlar, rantiyeciler, tefeciler daha zengin. Bütçenin amacı enflasyondan kaybedenlerin kayıplarını yerine koymak olmalı. Halkın enflasyonunu esas alın ve tüm ücretlere yüzde 100 zam yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ek bütçede çiftçilere destek, atanamayan öğretmenler, Kredi Yurtlar Kurumuna borçlu gençlerin borcunu silmekle ilgili şeylerin olmadığını söyleyen Paylan, "Açlık sınırı 6 bin lira, yoksulluk sınırı 20 bin lira. Vicdanlı bir Meclis en azından bir evde 2 kişi çalışıyorsa yoksulluk sınırını aşması için asgari ücreti 10 bin liraya doğru yaklaştırmalı." dedi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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