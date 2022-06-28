2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

28.06.2022 22:42
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Nasıl memurumuz, emeklimiz, enflasyona ezdirilmiyorsa elbette ki asgari ücretlimiz de enflasyona ezdirilmemelidir ve asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar bir artış yapılmalıdır.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Nasıl memurumuz, emeklimiz, enflasyona ezdirilmiyorsa elbette ki asgari ücretlimiz de enflasyona ezdirilmemelidir ve asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar bir artış yapılmalıdır." dedi.

Destici, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına konuştu.

Ek bütçenin millet, ülke ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunan Destici, düzenlemenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünya genelindeki hayat pahalılığı ve enflasyondan Türkiye'nin de ciddi olarak etkilendiğini ifade eden Destici, bu şartlarda kamu gelirleri ve harcamalarıyla ilgili ek düzenlemelerin yapılmasının zaruri hale geldiğine işaret etti. Bu olağanüstü şartlara karşı başta dar gelirli, sabit ücretli ve dezavantajlı kesimler olmak üzere vatandaşları koruyacak tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçe gelirlerinin artmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor ve bütün vatandaşlarımıza daha fazla yansıtılmasını yani daha adil bir şekilde dağıtılmasını arzu ediyoruz. Bu hassasiyetin gözetildiğini görüyoruz. Vergi gelirlerinin ihracat artışı ve enflasyon kaynaklı fiyat artışı ve bu karların vergilenmesinden kaynaklanacağını düşünüyoruz. İlave vergilerin olmamasını, ihtiyaç sahibi kesimlere kaynak aktarılmasını ve özellikle enflasyonist bir dönemde piyasa koşullarının bozulmasını bir nebze düzeltecek olan ek bütçeyi, özellikle alt gelir gruplarına desteklerinden ötürü olumlu buluyoruz."

Mustafa Destici, asgari ücretin enflasyonun yüksek olması durumunda altı ayda 1 tespit edilebileceğini belirterek, "Nasıl memurumuz, emeklimiz, enflasyona ezdirilmiyorsa elbette ki asgari ücretlimiz de enflasyona ezdirilmemelidir ve asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar bir artış yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Sayın Cumhurbaşkanımız devletin arabasına bindi." şeklinde ifadeler kullananlar bulunduğunu anlatan Destici, "Kendileri de devletin arabasına biniyor, devletin parasıyla en lüks otellerde kalıyorlar, en iyi şeyleri yiyorlar, altlarında en iyi arabalar var; gidin, o siyasi partilerin garajlarına bakın, göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Şimdi de şirketlerin parasına göz diktiniz"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu şahsı adına söz alarak, Türkiye ekonomisindeki sorunların küresel gelişmelerle açıklanamayacağını savunarak, tüm sorunların temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarının yer aldığını öne sürdü.

İktidarın milletin kasasını boşalttığını savunan Bekaroğlu, "128 milyar doları boşalttınız, 40 milyar daha boşalttınız bugünlerde yine doları tutmak için. Yetmedi, şimdi şirketlerin parasına göz diktiniz. Korkarım kısa zamanda milletin parasına, hesaplarına, şahısların tek tek hesaplarına göz dikeceksiniz. Hatta ve hatta korkarım yastık altındaki paralara da göz dikeceksiniz. Çünkü doymuyorsunuz, yapacak bir şeyiniz yok." sözlerini sarf etti.

Genel Kurulda teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Destici, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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