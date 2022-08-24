ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı - Son Dakika
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ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı

24.08.2022 14:42

ORC Araştırma'nın ağustos ayında 51 ilde yaptığı ankette AK Parti yüzde 27,3 ile ilk sırada yer alırken AK Parti'nin hemen arkasından yüzde 25,1'le CHP geldi. İYİ Parti'nin yüzde 21,1'lik oranı da dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda açıklamada, "Haziran sonu bakın göreceksiniz yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

Son olarak ORC Araştırma'nın, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 27,3 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Anketin sonuçlarına göre yüzde 27,3 oy alan AK Parti ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 25,1 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 2,2 oldu. İYİ Parti'nin de yüksek oy oranı dikkat çekerken yüzde 21,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte ORC Araştırma'nın paylaştığı o anketin sonuçları;

51 ilde yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuç! İYİ Parti'nin oyu yüzde 20'nin de üzerine çıktı

AKŞENER "YÜZDE 20'Yİ NET ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ" DEMİŞTİ

51 ilde yapılan anket sonuçlarında İYİ Parti'nin yüzde 21,1'e kadar çıkan oyları akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylar yaptığı "7 araştırma şirketine aboneyiz, özel bir çalışma yapmıyoruz. Onlar her ay yapıyorlar ve kamuoyu ile paylaşıyorlar, bizim oylarımız da orada ortaya çıkıyor. Bunların ortalaması yüzde 18, nisan ayı için. Biz haziran sonu bakın göreceksiniz yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz" açıklamasını akıllara getirdi.

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SON DAKİKA: ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı - Son Dakika
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