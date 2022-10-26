Savcı Sayan'dan bomba iddia! Muhalefetin adayının kim olacağını açıkladı - Son Dakika
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Savcı Sayan'dan bomba iddia! Muhalefetin adayının kim olacağını açıkladı

26.10.2022 08:34

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı konusunda dikkat çeken bir iddia geldi. Ciddi bir kaynaktan bilgi aldığını ifade eden Sayan, "Meral Akşener de ikna edilmiş. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

2023 Haziran ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar cephesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağını neredeyse her açıklamalarında ifade ederken, muhalefetin adayının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "BİR DE BENİ DENEYİN" ÇIKIŞI

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı iddiaları kulislerde sıklıkla dillendirilirken, CHP lideri geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yerel bir televizyon kanalında vatandaşlara seslenerek "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

SAVCI SAYAN'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha kuvvetli bir şekilde konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

"AKŞENER İKNA EDİLMİŞ, KILIÇDAROĞLU KESİN ADAY"

Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…' ifadelerine yer verdi.

'Ciddi bir kaynaktan bilgi aldım' diyen Savcı Sayan, muhalefetin adayının kim olacağına dair bomba bir iddiada bulundu
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Son Dakika Politika Savcı Sayan'dan bomba iddia! Muhalefetin adayının kim olacağını açıkladı - Son Dakika


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