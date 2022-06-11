"2023'te cumhurbaşkanı olacağım" diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri - Son Dakika
Üye Girişi

"2023'te cumhurbaşkanı olacağım" diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri

11.06.2022 10:20
"2023'te cumhurbaşkanı olacağım" diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri

Geçtiğimiz günlerde 2023'te cumhurbaşkanı olacağı yönündeki çıkışıyla adından söz ettiren Cem Uzan, Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden olan mülteci sorunuyla ilgili tartışma yaratacak bir öneride bulundu. Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek" dedi.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz ki mülteci sorunu... Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" çıkışıyla gündeme gelen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'dan geldi.

Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan Cem Uzan, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sığınmacı sorununun satın alınması gerektiğini, para verilip geri dönmemek üzere gönderilmeleri gerektiğini savundu.

"PROBLEM SATIN ALINACAK"

Uzan'ın paylaşımı şöyle: "Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak."

İşte tartışma yaratacak o paylaşım;

'2023'te cumhurbaşkanı olacağım' diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri
YORUMLAR
500
Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım

Cem Uzan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika '2023'te cumhurbaşkanı olacağım' diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: "2023'te cumhurbaşkanı olacağım" diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement