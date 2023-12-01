 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takvimi Yayımlandı - Son Dakika

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takvimi Yayımlandı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararına göre seçim takvimine göre; siyasi partilerin katılımı, oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve aday başvuruları gibi süreçler belirlendi.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takvimi Yayımlandı
01.12.2023 - 04:01,
Abone Ol

YEREL seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak. Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sonlanacak. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takvimi Yayımlandı - Son Dakika


08:58
İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu
08:35
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız
08:20
8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:19
Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu
08:10
Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı
07:44
Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak
06:23
Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
03:31
Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar

Son Dakika
08:58 6 gollü mağlubiyet sonrası sinirden gözü kararan İrfan Can Kahveci tribüne dalıyordu! Stat güvenliği zor zapt etti
08:35 Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız
08:19 Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu
08:20 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:10 Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı
07:44 Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak
07:05 Gazze'deki geçici ateşkes 1 gün daha uzatıldı
06:23 Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
03:31 Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar
02:34 Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 09:18:51. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takvimi Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement