2024 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.

Irak'ın kuzeyinden ardı ardına gelen şehit haberlerinin milleti "acıya boğduğunu" dile getiren Kalaycı, "Teröre, destekçilerine, işbirlikçilerine lanet olsun." ifadesini kullandı.

FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD ve YPG'nin, "emperyalist güçlerin kiralık katiller sürüsü" olduğunu söyleyen Kalaycı, "Terörizmle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Türkiye, terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler ve arkalarındaki kalleş ve namert destekçileri tümüyle hak ettikleri bedeli ödeyeceklerdir." diye konuştu.

MHP'li Kalaycı, İsrail'in soykırıma varan saldırıları karşısında ateşkes hukukunun tesis edilmesi için çabalayan, iki devletli kalıcı çözüm için samimiyetle gayret gösteren neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Dünyada sıkılaşan para politikaları ve jeopolitik gerilimlerle oluşan ekonomik belirsizlikler nedeniyle uluslararası şirketlerin yatırımlarını durdurmaya ve işten çıkarmalara başladığını belirten Kalaycı, "Buna karşın ülkemizde üçüncü çeyrek itibarıyla yatırımlar yüzde 14,7; makine-teçhizat yatırımları yüzde 23,7 artmıştır. İstihdam, sadece ekim ayında 246 bin kişi artarak tarihi seviye olan 31 milyon 835 bine yükselmiş, işsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 8,5'e düşmüştür. 2023 yılı genelinde istihdamın 902 bin kişi artması beklenmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

"İlave refah payı verilerek emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerekli"

MHP Konya Milletvekili Kalaycı, Türkiye'de ekonomik sorunların başında halkın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen hayat pahalılığının geldiğine işaret ederek, fiyat istikrarı ile makro finansal istikrarın sağlanması amacıyla uygulanan sıkılaştırıcı politikalarla yatırımcı güveninin arttığını, risk priminin düştüğünü, rezervlerin güçlendiğini, kur oynaklığının azaldığını ve TL mevduatın arttığını kaydetti.

Kalaycı, partisinin, çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında alım gücünün korunmasını, ocak ayında asgari ücretlileri, emeklileri ve kamu çalışanlarını sevindirecek maaş artışı yapılmasını beklediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Memurların ve emeklilerinin aylıklarına yüzde 50 civarında artış yapılacağı, farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu, düşük aylık alanları gözetici bir yaklaşım sergileneceği açıklanmıştır. Emekli aylığı artışlarında denge sağlanmasını çok doğru buluyor, ilave refah payı verilmek suretiyle emekli aylıklarının iyileştirilmesini gerekli görüyoruz."

Belirli gelir seviyesine erişene kadar ailelere "asgari gelir desteği" verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi yönündeki çalışmaları desteklediklerini anlatan Kalaycı, "Elbette yaparsa Cumhur İttifakı yapar." diye konuştu.

MHP'li Kalaycı, öte yandan yeni bir anayasa ile Türkiye'yi, ayak bağlarından tümüyle kurtarmanın vaktinin geldiğini söyledi.

"Bölücü terörün kökü inşallah kısa sürede kazınacak"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, terörü, terörü meşrulaştıran anlayışı ve eli kanlı terör örgütü PKK'yı lanetlediğini belirterek, "Teröre destek veren, himaye eden, göz yuman, açık ya da gizli işbirliği içinde olan kişi, kurum, kim varsa tüm unsurlarıyla bölücü terörün kökü inşallah kısa sürede kazınacak." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramının, uluslararası hukukun ve kuruluşların çaresizliğini gösterdiğine dikkati çeken Aksu, İsrail ile Filistin arasında derhal ateşkesin sağlanması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, barış, huzur ve istikrarın hakim olmasını, çocukların ölmemesini istediklerini anlattı.

İşgal, katliam, zulüm, eşitsizlik ve adaletsizliğin kurumsallaştığı bir dünyanın, insanlığın huzur bulabileceği bir dünya olmayacağını ifade eden Aksu, Türk milletinin asırlara hükmeden adalet anlayışıyla vücut bulacak Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünyanın, insanlığın huzurunun da teminatı olacağını söyledi.

Toplam maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanan depremin yaralarını sarmak için kaynak ayrıldığını hatırlatan Aksu, Türkiye'nin gelecek planlamasındaki önceliğinin, depremin yaralarını sarmak, deprem bölgesini yeniden inşa ve ihya etmek olduğunu ifade etti.

Aksu, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam eden, vatandaşların hayatını yakından etkileyen enflasyonla mücadele politikalarının sonuçlarının görülmeye başlandığına işaret ederek, "Kararlı politikalar inşallah sonuç verecek, enflasyonla mücadelede nihai başarı da sağlanacaktır. Türkiye, vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruma politikalarını tavizsiz sürdürmektedir." diye konuştu.

"Ekonomide her bakımdan öngörülebilirliğin tesisini amaçlıyoruz"

MHP'li Aksu, ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir anlayışıyla toplumsal refahın artırılmasını öngördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşmeyi esas alan bir vizyonla ekonomi politikalarına yön vermeyi hedefliyoruz. Ekonomide bağımsızlığı, yerli ve milli üretimi güçlendirmeyi, yurt içi tasarrufların ve yatırımların artırılarak üretimin ve ihracatın ithalat bağımlılığını azaltacak, şoklara dayanıklı bir üretim ekonomisinin tesis edilmesini hedefliyoruz. Gelişmiş bir demokrasi ve istikrar içinde, piyasa ekonomisinin tüm kurallarıyla işletilmesini, ekonomide her bakımdan öngörülebilirliğin tesisini amaçlıyoruz.

Uygulamaya konulan plan, program ve politikalarla Türkiye ekonomisine olan güven de artmıştır. Bu olumlu seyrin sürdürülebilmesi ise makroekonomik dengeleri gözeten yapısal tedbirlerin de alınmasını gerektirmektedir. Bunların en önemlilerinden biri, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği, adaletli ve etkin bir vergi sisteminin tesis edilmesi, kayıt dışılığı önleyecek adımların atılmasıdır."

MHP'li Aksu, fiyatlarda istikrar ve gıda arz güvenliğinin sağlanması için tarımsal ürünlerin en kısa zincirle pazara ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturularak üretici ve tüketicinin birlikte kazanmasını arzu ettiklerini dile getirerek, başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş imkanları sunulması ve iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi önceliğinde iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesini gerekli gördüklerini söyledi.

Aksu, hükümet sistemindeki değişikliklere de uygun olacak şekilde kamu çalışanlarının tamamının hukuki ve mali statülerini liyakat ve hakkaniyet ölçüleriyle düzenleyen bütüncül bir personel rejimi reformunun yapılmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi.