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2024 Yılı Bütçe Kanunu ve 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Kabul Edildi - Son Dakika
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2024 Yılı Bütçe Kanunu ve 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. 2024 bütçesinde kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin TL, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin TL ve düzenleyici/denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin TL ödenek ayrılacak.

2024 Yılı Bütçe Kanunu ve 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Kabul Edildi
25.12.2023 - 23:28,
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2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 15 gün süren görüşmelerin ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. 2024 bütçesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk lirası ödenek verilecek. Bütçe geliri ise 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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