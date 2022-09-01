Başkan Palancıoğlu'ndan temel atma törenine davet - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan temel atma törenine davet

01.09.2022 13:13
Başkan Palancıoğlu'ndan temel atma törenine davet

2024 yılına kadar Melikgazi'de sağlık ocağı ihtiyacı kalmayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın yapılacak olan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenine tüm Kayserilileri davet etti.

2024 yılına kadar Melikgazi'de sağlık ocağı ihtiyacı kalmayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın yapılacak olan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenine tüm Kayserilileri davet etti.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçedeki ihtiyaçları bir bir giderdiklerini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Okullar, sağlık ocakları, sosyal tesisler, camiler, başta olmak üzere projelerin yapımı devam ediyor. Yarın saat 13.30'da bu sefer Esentepe Mahallesi'ndeyiz. Nurettin- Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini atıyoruz inşallah. Esentepe Mahallesi'nde de büyük bir ihtiyacı görecek bu sağlık ocağı 5 aile hekimli. Bittikten sonra çevre düzenlemesi ile güzel bir hale gelecek ve oranın ihtiyacı karşılayacak. Buna ilave olarak sağlık ocağının bulunduğu yerde güzel bir parkımız ve sosyal tesisimizi de yapmayı hedefliyoruz. 2024'e kadar sağlık konusunda aile sağlık merkezi ihtiyacının tamamını Melikgazi'de karşılamış olacağız. 02 Eylül Cuma günü (yarın) saat 13: 30'da temel atma programı için tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

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Kayseri gündem haberleri: Melikgazi Belediyesinde kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirildi Kayseri gündem haberleri: Melikgazi Belediyesinde kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirildi Melikgazi'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak Melikgazi'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Esentepe, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Palancıoğlu'ndan temel atma törenine davet - Son Dakika

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