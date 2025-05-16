2025 Aile Yılı Projeleri Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 yılını Aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı gelecek nesillerimize sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkez alan projeler hayata geçiriyoruz." dedi.

Bir dizi programlar için Gaziantep'e gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Galle Park'ta incelemelerde bulundu.

Bakan Göktaş, bakanlık olarak hayata geçirdikleri ve ailelerin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan, tüm aile bireyleri için güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı kamusal alanların yaygınlaştırılması amacıyla yürüttükleri "Aile dostu mekanlar ve Aile dostu parklar" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk belge Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne verdi. Göktaş, Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin ile birlikte belgeyi parktaki anıta çaktı.

Burada engelli bireylerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekilen Bakan Göktaş, aynı zamanda parka Engelli Erişim Belgesi takdim etti ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında yapılacak olan Aile Festivali'nin açılış törenine katıldı.

İlk plaket Gaziantep'e

Aile yılı kapsamında yapılan etkinliklerde derece yapanlara ödüllerini takdim eden Göktaş, Gaziantep'in her zaman ilklerin öncüsü olduğunu, hem erişilebilir parkıyla hem millet bahçesi ve aile dostu parkıyla Türkiye'nin ilk plaketini aldığını söyledi.

Ailenin sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, zor zamanlarda kenetlenmenin, sevinçlerde çoğalmanın adı olduğunu kaydeden Göktaş, "Ailemiz köklü geçmişimizdir. 2025 yılını Aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı gelecek nesillerimize sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkez alan projeler hayata geçiriyoruz." dedi.

Gençleri aile kurmaya teşvik ettiklerini söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Nurdağı ve İslahiye'de de başlattığımız Aile ve Gençlik Fonunu tüm illerimizde yaygınlaştırdık. Evlenecek gençlerimizi desteklemenin önünü açtık. Geçtiğimiz günlerde özel sektörümüzle indirim protokolü imzaladık. Genç kardeşlerimize çok farklı alanlarda indirimler sağladık. Aynı zamanda yerelde de belediyelerimiz, valiliklerimiz yerel işletmelerimizle işbirliği yapıyoruz. Bugün Gaziantep çok büyük fark yarattı. Büyükşehir'de Fatma Şahin, Şahinbey'de Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın gençlerimizin yanında olması bizleri çok mutlu ediyor."

Danışmanlık ve eğitim programları yapılıyor

Aile danışmanlığı ve eğitim programlarıyla, aile içi iletişimi kuvvetlendirdiklerini ve dijital dünyanın getirdiği riskleri azaltmak, dijital bağımlılıkla mücadele etmek ve aileleri bilinçlendirmek için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, ekonomik desteklerle ailelerin refahına katkı sağladıklarını söyledi.

Çeşitli alanlarda verilen yapılan indirim anlaşmalarını hatırlatan Göktaş, doğum yardımı miktarının güncellendiğini ulaştırmada ailelere özel indirim anlaşmaları yapıldığını, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarına öncülük ettiklerini vurguladı.

Göktaş, 7'den 70'e tüm vatandaşları kapsayan politikalarla aileyi daha güçlü daha güvenli geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getirdiklerini anlatarak, "Biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir, güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2025 aile yılı vesilesiyle başlattığımız tüm çalışmalarımız evlatlarımız için daha mutlu ve huzurlu güçlü aile ortamları oluşturacağına ben yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları kapsamında, 41 yıllık evli çiftler için umre çekilişi, fotoğraf yarışması ödül töreni, tüp bebek destek projesi protokol imza töreni ve Kuzeyşehir 4'üncü etap sosyal konut kura çekimini gerçekleştiren Bakan Göktaş, yeni evlenen 2 çiftinde nikah şahitliğini yaptı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan ve Doç. Dr. Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Göktaş, daha sonra ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesince işletilen Mutfak Sanatları Merkezine ise ilk "Aile Dostu Mekan" unvanını verdi.