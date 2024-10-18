2025 Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Politika

2025 Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu

2025 yılı bütçesi için toplam 14.6 trilyon TL gider ve 12.6 trilyon TL gelir öngörülüyor.

18.10.2024 13:13
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TBMM Başkanlığı'na 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi sunuldu.

2025 bütçe giderlerinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 14 trilyon 605 milyar 800 milyon 967 bin Türk Lirası, sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 1 trilyon 360 milyar 241 milyon 455 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 68 milyar 362 milyon 485 bin Türk Lirası ödenek ayrıldığı belirtildi.

2025 bütçesinde gelirlerinin; 12 trilyon 670 milyar 431 milyon 309 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 103 milyar 904 milyon 532 bin Türk Lirası öz gelir, 1 trilyon 261 milyar 17 milyon 478 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 364 milyar 922 milyon 10 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 66 milyar 810 milyon 249 bin Türk Lirası öz gelir, 1 milyar 552 milyon 236 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 68 milyar 362 milyon 485 bin Türk Lirası olarak tahmin edildiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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