23 Nisan Çocuk Forumu'nda Uzay Eğitimi
23 Nisan Çocuk Forumu'nda Uzay Eğitimi

21.04.2026 14:15
Alper Gezeravcı, 23 Nisan Çocuk Forumu'nda uzay yolculuğunu anlattı ve çocukların sorularını yanıtladı.

Meclis'te düzenlenen "23 Nisan Çocuk Forumu" kapsamında, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, çocuklara uzay yolculuğuna ilişkin bilgiler verdi.

Konferans Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında, TBMM ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde "23 Nisan Çocuk Forumu" düzenlendi.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, forum çerçevesinde, çocuklara "Türkiye Milli Uzay Programı" ve uzay yolculuğuna ilişkin bilgiler verdi.

Çocukların, geleceğin teminatı ve Meclis'in ev sahibi olduğunu belirten Gezeravcı, "Dünya üzerinde kendi Meclisinin kapılarını ve faaliyet alanlarını bu şekilde ardına kadar açıp çocuklarına teslim eden başka hiçbir ülke yoktur. Dolayısıyla bugünleri çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devletimizin devamlılığını bugüne kadar getiren bütün büyüklerimize saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Uzay yolculuğuna ilişkin Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bu hikayenin altına bundan sonraki süreçte imza atacak olanlar da buradaki kardeşlerimiz." ifadesini kullandı.

Sunumun ardından Gezeravcı, uzay yolculuğu ile ilgili çocukların merak ettiği sorularını yanıtladı.

Programda, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ile komisyon üyeleri, "Küçük Eller Büyük Dilekler" projesine katılan, Meclis'te dilekleri sergilenen 13 çocuğa "temsil belgesi" verdi.

TBMM çatısı altında çocukları ağırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Karamık, "Küçük Eller Büyük Dilekler" projesine gönderilen her dilekçenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
