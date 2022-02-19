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"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" TBMM'de başladı - Son Dakika

"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" TBMM'de başladı

19.02.2022 11:22
"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" TBMM'de başladı

"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" TBMM'de başladı.

"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" TBMM'de başladı.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, TBMM Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın başlangıcından konuşan TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, çocukların 23 Nisan etkinliklerine coşkuyla katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Çoban, "Ülkemizin her yöresinden, 17 ilden katılım oldu. 23 Nisan coşkusuna eşlik eden çocuklarımıza ve ailelerine şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. 2 gün boyunca devam edecek etkinliklerin güzel bir şekilde geçmesini diliyorum." dedi.

İlki 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde 7-8 yaş kategorisinde gerçekleştirilen turnuvaların ikincisi 9-12 yaş kategorisinde 48 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Toplam 6 tur karşılaşmanın ardından, turnuva yarın tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika '23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası' TBMM'de başladı - Son Dakika


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