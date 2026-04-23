23 Nisan Mesajı: Egemenlik ve Umut
23.04.2026 10:59
Bakan Çiftçi, 23 Nisan'ı milli egemenliğin ve çocukların bayramı olarak kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "23 Nisan 1920; millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur. Aziz milletimiz, en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek istiklaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında dimdik duran Gazi Meclisimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
