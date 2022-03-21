'23 Nisan şarkısı' yarışması için 487 başvuru - Son Dakika
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'23 Nisan şarkısı' yarışması için 487 başvuru

21.03.2022 14:53
'23 Nisan şarkısı' yarışması için 487 başvuru

TBMM'nin açılışının 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen '23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması' için jüri üyeleri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek.

TBMM'nin açılışının 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen '23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması' için jüri üyeleri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek.

TBMM'de '23 Nisan Şarkısı Söz ve Beste Yarışması' için oluşturulan seçici kurul, toplantısını gerçekleştirdi. Meclis'in açılış ruhunu yansıtacak, şarkı sözü ile bestelerin üretilmesinin ve özgün eserler ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmaya; Türkiye'nin dört bir tarafından 487 başvuru yapıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen yarışmanın jürisinde, alanında uzman akademisyen ve ünlü sanatçılar yer alıyor. Yarışma sonuçları açıklanana kadar gizli tutulacak olan jüri üyeleri, başvuruları değerlendirmeye başladı. Seçici kurulun değerlendirmesiyle belirlenecek 1'inciye 25 bin, 2'nciye 20 bin, 3'üncüye ise 15 bin TL ödül verilecek. Mansiyon ödülü ise 5 bin lira olarak belirlendi.


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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika '23 Nisan şarkısı' yarışması için 487 başvuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: '23 Nisan şarkısı' yarışması için 487 başvuru - Son Dakika
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