26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek - Son Dakika
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Politika

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
22.07.2025 09:16
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ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre; halkın yüzde 31,4'ü Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözebileceğine inanmıyor. AK Parti yüzde 23, CHP ise yüzde 17,6 oranında destekle ilk iki sırada yer aldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Temmuz 2025'te gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" seçmenin siyasilere olan güven düzeyini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 31,4'ü mevcut siyasi partilerin hiçbirinin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanmadığını belirtti.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Araştırma sonuçlarına göre, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna en fazla destek yüzde 23'le AK Parti'ye verildi. İkinci sırada yer alan CHP ise yüzde 17,6'lık oranla dikkat çekti. Bu iki partiyi yüzde 5,4 ile DEM Parti, yüzde 4 ile MHP ve yüzde 2 ile İYİ Parti takip etti.

DİĞER PARTİLER DÜŞÜK ORANLARDA KALDI

Zafer Partisi yüzde 1,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4, "diğer" partiler ise toplamda yüzde 3,2 oranında güven oyu aldı. Öte yandan, katılımcıların yüzde 10,2'si bu soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verdi.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 1985 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, 18 yaş ve üzeri seçmen nüfusunu temsil eden örneklemle yapıldı. Araştırma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yürütüldü. Sonuçlar, yüzde 95 güven aralığında değerlendirildi.

AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Szka788304:
    Rte tarihe altın harflerle yazdırdın adını türkiye yi baştan aşağı yeniledin modernize ettin tek kusurun alkol içmemek Bit kaç bira içsen heykelini dikerlerdi yeni bir çağ açtın terörsüz türkiye başarılı olursanız ülkeye yaptığın en büyük hizmetin olacak Müslüman ülkedeki yasakları kaldırdın abuzittinler asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye oy topluyor koyunlar ayılmıyor 2 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    akpli mi kaldı ya sene olmus 2025 1 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    tüik mi arastirma yapmis böyle :))) 1 0 Yanıtla
  • 163422gs:
    23 yıldır neden çözemediler Allah akıl fikir versin 1 0 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    akp 24 yıldır sorunları çözememiş daha halâ umut beslemek hayalden öte değil dir 0 0 Yanıtla
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