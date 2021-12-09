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276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı - Son Dakika

276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı

09.12.2021 16:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'daki adliye önünde 276 gündür oturma eylemi yapan Şenyaşar ailesine ziyarete bulundu. Emine Şenyaşar, ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu'na sarılarak gözyaşı döküp yaşanan olayı anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak kentin simgesi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Buradaki balıklara yem atan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaraya giderek dua etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret ederek sohbet eden Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen acı pul biber isotun tadına baktı. Kılıçdaroğlu, isotun çok acı olduğunu ancak eşinin yemeklerde bu biberi kullandığını ifade etti.

OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNEYİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde eşi ve 2 oğlu silahlı kavgada ölen ve olayla ilgili tutuklanan oğlu için 150 yıl hapis cezası istenmesine tepki için 276 gün önce oturma eylemi başlatan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Emine Şenyaşar, ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu'na sarılarak gözyaşı döküp yaşanan olayı anlattı.

"BİR ANNENİN ÇIĞLIĞINI NASIL DUYMAYIZ?"

Emine Şenyaşar'ı dinledikten sonra gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, davanın takipçisi olacağını belirterek, "Adaleti beraber getireceğiz. Failler kimse beraber ortaya çıkaracağız. Siz adalet biz siyasi bağlantılarını bulacağız. Vicdanı olan herkesin ailenin yanında olması gerekir. Bu sıradan bir dava değil. Bu dava çocuklarını kaybeden bir annenin davasıdır. İnsanım diyen herkesin bu davaya sahip çıkması lazım. Bunun sağı, solu, partisi yoktur. Bu bir adalet mücadelesidir. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız?" dedi.

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Son Dakika Politika 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı - Son Dakika


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